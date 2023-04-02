الوفد الفرنسي رداً على سؤال مراسلنا:  تركيا هي المجرمة وفرنسا فشلت في تحقيق العدالة

وردت البرلمانية الفرنسية لورنس كوهين على سؤال وجهه مراسلنا للوفد الفرنسي الذي يزور مناطق شمال وشرق سوريا، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم في دائرة العلاقات الخارجية لشمال وشرق سوريا، في مدينة قامشلو.

وجاء في سؤال مراسلنا؛ ذكر حضرتكم ضرورة عمل فرنسا لمحاكمة تركيا على جرائمها في سوريا، ولكن في العاصمة الفرنسية نفسها أقدمت تركيا على ارتكاب مجزرتين بحق ثلاث نساء كرديات في 2013 و مرة أخرى في نهاية 2022 بحق ثلاثة مواطنين كرد، إحداهم أفين كويي التي ناضلت ضد داعش، فيما يخص القضية الأولى أكد محامي القضية لنا أن ملف القضية تم إغلاقه بضغط من وزير الداخلية والدفاع في تركيا، ما تعليقكم على موقف فرنسا وسياساتها تجاه ما تقوم به تركيا في فرنسا، وما هو موقفكم من ذلك؟

وردت البرلمانية الفرنسية لورنس كوهين على السؤال بالقول: "استشهاد ثلاث نساء كرديات في باريس قبل عشر سنوات، للأسف في فرنسا، بلاد حقوق المرأة والإنسان. ثلاث نساء يتم قتلهن، ولكن لم يتم تحقيق العدالة تحت ذريعة حماية أسرار الدولة. لم تتحقق العدالة ولم تجرِ التحقيقات. نحن إلى جانبكم فيما يتعلق بإزالة هذه العوائق وتنوير وتوضيح القضية وكشف الجناة. إنه خطر كبير إن لم يتم تحقيق العدالة في هذه الجريمة، لذلك لحقت هذه الجريمة، جريمة أخرى في شهر كانون الأول من العام الماضي، استهدفت الجمعية الثقافية الكردية في باريس، استشهد ثلاثة بينهم مرأة، والتي كانت تناضل من أجل شعبها، وهذه ليست مصادفة، فتركيا، تستهدف المرأة المناضلة، كوننا رأينا بأعيننا هنا أن الثورة تقودها المرأة وكذلك الأمر في إيران. ولذلك نواصل المطالبة بتوضيح هذا الملف، يجب أن تتحقق العدالة، ولن نترك هذه القضية."

(خ ع)

ANHA