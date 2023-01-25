الوفد الدولي ضد العزلة يلتقون مع محامي القائد عبد الله أوجلان

تجمع وفد دولي مناهض للعزلة والمكون من 36 شخصاً، من حقوقيين وصحفيين وأكاديميين من سبعة دولة مختلفة، بشأن العزلة المفروضة على القائد عبد الله اوجلان وتوجه إلى تركيا، وسيجتمع هذا الوفد في 25 و27 كانون الثاني مع منظمات المجتمع المدني والأوساط السياسية في إسطنبول وأنقرة وآمد، اثنا عشر منهم التقوا مع محامي القائد عبد الله أوجلان في مكتب العصر الحقوقي في إسطنبول.

وتم استقبال الوفد من قبل المحامين راضية أوزتورك وجنكيز يوركلي ورزان ساريجا، وسيستمر اللقاء مدة ساعتين، وسيتوقف محامو مكتب القرن الحقوقي على هذه المواضيع: " مرحلة المؤامرة الدولية وعندما تم سجن القائد في إمرالي والأشخاص الذين كان لهم دور في تلك المؤامرة، العزلة التي يتعرض لها القائد على مدى 24 عاماً، مراجعاتهم على مدى 22 شهراً دون الحصول على أية معلومات بشأن القائد أوجلان، موقف تركيا، نتائج لجنة الوزراء التابعة لمجلس أوروبا واللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب في المعتقلات (CPT) والقلق والمخاوف حول الزيارة الأخيرة ".

وسوف يكون الاجتماع مغلقاً أمام الصحافة، وسيتم خلاله تقييم قرار التدخل المؤقت للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ‎(NY)‎ بشأن القائد عبد الله أوجلان وتطورات الطلب.

بعد انتهاء الاجتماع، من المتوقع أن يزور الوفد جمعية حقوق الإنسان‎(ÎHD)‎.

(م ش)