الوفد البلجيكي يزور المجلس التنفيذي ويؤكد دعمه للمشروع الديمقراطي في المنطقة

يواصل الوفد البلجيكي جولاته في مناطق شمال وشرق سوريا، حيث زار اليوم الأحد مقر المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية في إقليم الجزيرة بمدينة عامودا، واستقبلته الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي نظيرة كورية وطلعت يونس.

وضم الوفد الزائر كلاً من أعضاء البرلمان الاتحادي البلجيكي جورج دالماني، وكوين مستو، ومدير الرابطة الدولية لضحايا الإرهاب فيليب فانستيتكيستي، والرئيس التنفيذي لشركة Child Focus لدعم ووقاية الأطفال المفقودين والمستغلين جنسياً هايدي دي باويلو .

وحول النقاشات التي دارت بين الطرفين خلال الاجتماع، أوضحت الرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي نظيرة كورية في تصريح لوكالة هاوار أنهم ناقشوا وضع المنطقة من الناحية الأمنية، والاقتصادية، والخدمية، في شمال شرق سوريا عامة وإقليم الجزيرة بشكل خاص.

وأكدت نظيرة أن الوفد عبر عن دعمهم للمشروع الديمقراطي في المنطقة، ودعم الإدارة الذاتية للشعوب المتواجدة فيها، وأنهم سيبذلون كل جهدهم لمساعدة المنطقة على الصعيدين السياسي والاقتصادي، وتقديم الدعم الكامل للمنطقة.

ونوهت نظيرة: " إن الوفد متابع لأوضاع المنطقة منذ تأسيس الإدارة الذاتية من خلال زياراتهم الدورية، وهم مطلعون على التطورات في المنطقة، وهم على تواصل دائم مع ممثلي شعوب المنطقة لبحث سبل وإمكانية دعم ومساندة الإدارة الذاتية".

(ه ع/ل)

ANHA