الوفاق تعلن وقفاً شاملاً لإطلاق النار والبرلمان: خروج المرتزقة وإنهاء التدخلات

وأوضح السراج في بيان صادر عن المجلس أن تحقيق وقف فعلي لإطلاق النار يقتضي أن تصبح منطقتي سرت والجفرة منزوعتي السلاح، وتقوم الأجهزة الشرطية من الجانبين بالاتفاق على الترتيبات الأمنية داخلها".

كما دعا السراج إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة خلال شهر مارس القادم، باتفاق الأطراف الليبية.

بدوره، دعا البرلمان الليبي برئاسة عقيلة صالح جميع الأطراف إلى وقف النار، نظراً إلى الظروف الاقتصادية والمعيشية وتفشي فيروس كورونا في البلاد، وأوضح في بيان الجمعة أن "وقف إطلاق النار سيخرج المرتزقة ويؤدي إلى تفكيك الميليشيات، ويوقف التدخل الأجنبي".

وقال عقيلة صالح "يجب إخراج كل المرتزقة الأجانب من ليبيا وإنهاء التدخل الخارجي".

صالح اختلف مع السراج قائلاً: "لم نتطرق لجعل سرت منطقة منزوعة السلاح".

وأكد أن الجيش الوطني الليبي ملتزم بقرار وقف إطلاق النار.

إلى ذلك أعرب عن أمله بأن يؤدي وقف النار إلى تحويل سرت إلى مقر للمجلس الرئاسي الجديد، على أن تقوم قوة أمنية من كافة المناطق بتأمينها، تمهيداً لتوحيد مؤسسات الدولة، على أن تستكمل الترتيبات العسكرية طبقًا للمسار التفاوضي العسكري (5+5) برعاية البعثة الأممية.

بالتزامن، رحبت البعثة الأممية بتلك الخطوة المهمة، قائلة في بيان نشر على حسابها الرسمي على تويتر "نرحب بشدة بالتوافق المهم بين بياني رئيسي المجلس الرئاسي ومجلس النواب الرامي لوقف إطلاق النار وتفعيل العملية السياسية" في ليبيا.

(ي ح)