الواشنطن بوست: وقت الحديث مع إيران بخصوص الملف النووي آخذ في النفاد

كانت إدارة بايدن، بحسب مقال رأي لهيئة تحرير صحيفة الواشنطن بوست الأميركية، تأمل في إحياء الاتفاق متعدد الأطراف لعام 2015 الذي حد من قدرة إيران على تطوير أسلحة نووية مقابل تخفيف العقوبات - وهو ما رفضه الرئيس دونالد ترامب في 2018 لصالح تشديد العقوبات على طهران. لم تكن تلك الآمال كبيرة، بالنظر إلى الانجراف المتشدد للنظام الإيراني منذ خطوة ترامب، والتي تكثفت أكثر مع انتخاب رئيس إيراني جديد (يعارض اتفاق 2015) في حزيران الماضي.

بعد خمسة أيام من المحادثات غير المثمرة بين إيران وحلفاء الولايات المتحدة الأوروبيين في فيينا الأسبوع الماضي، يبدو أن إحياء اتفاق 2015 قريب من الخيال أكثر من أي وقت مضى. يجب على الرئيس بايدن الاستعداد بجدية لما سيأتي بعد ذلك في الشرق الأوسط.

وتأجلت المحادثات يوم الجمعة مع توقع استئنافها يوم الأربعاء. لذلك، لا تزال هناك فرصة نظرية لعودة إيران الانخراط على أساس الفكرة التي طرحها حلفاء الولايات المتحدة لاستعادة الصفقة الأصلية تدريجيًّا من خلال التنازلات المتبادلة المتسلسلة بعناية. لكن دبلوماسيين من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا أصدروا بيانًا متشائمًا يوم الجمعة، أشاروا فيه إلى أن إيران "تراجعت" عن التقدم الضعيف السابق من خلال تشديد مطالبها بأن يسبق تخفيف مجموعة واسعة من العقوبات الأميركية استعادة القيود النووية.

على الرغم من أن إيران لم تنسحب رسميًّا من اتفاق 2015، إلا أنها كثفت مؤخرًا تخصيب اليورانيوم بما يتجاوز بكثير ما كان سيسمح به الاتفاق. يعتبر التخصيب بنسبة تسعين في المائة بمثابة الوصول الى عتبة "السلاح النووي"، وقد وصلت إيران إلى 20 في المائة في منشأة نووية تحت الأرض في فوردو، كان من المفترض أن تتعطل بموجب اتفاق عام 2015، وفقًا للوكالة الدولية للطاقة الذرية. من الصعب أن تعرف بالضبط ما تفعله إيران؛ لأن وصولها لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية محدود.

في ظل هذه الظروف، يبدو من المرجح بشكل متزايد أن إيران تتعامل مع جلسات فيينا على أنها فرصة للتعبير عن مظالمها ضد الولايات المتحدة، وتقديم مطالب تعرف أن إدارة بايدن لا تستطيع تلبيتها، تمهيدًا للتنصل النهائي من الصفقة. من بين جميع المشاكل التي خلقتها إدارة ترامب لخليفتها، فإن احتمالية المواجهة مع إيران التي تسعى إلى تطوير أسلحة نووية وتطوير صواريخ تعتبر من أصعب المشاكل. على الرغم من كونها غير كاملة وخطيرة، فإن صفقة 2015 على الأقل اشترت الوقت لتجنب هذا السيناريو. الآن، ومع ذلك، فإن إسرائيل تراقب بقلق، وتحتفظ بالحق في ضرب إيران عسكريًا. قد يؤدي الانتقام الإيراني إلى حرب إقليمية، ويجتذب الدول العربية المجاورة، وفي النهاية الولايات المتحدة.

إذا فشلت الدبلوماسية في فيينا، فيجب اتباعها في أماكن أخرى: على وجه التحديد، سيتعين على الولايات المتحدة صياغة نهج مشترك بين حلفائها في أوروبا والشرق الأوسط، نهج يردع إيران في الوقت نفسه، ويعاقب العدوان ويعطي المكافآت للسلوك السلمي. ستكون روسيا والصين - اللتان أيدتا الاتفاق الأصلي لعام 2015 بسبب مخاوفهما الخاصة بشأن إيران مسلحة نوويًّا - في وضع يسمح لها إما بإفساد استراتيجية الولايات المتحدة. لا توجد خيارات جيدة. إن المهارة التي تدير بها إدارة بايدن البدائل المحدودة المتاحة يمكن أن تكسر سياستها الخارجية واستقرار الشرق الأوسط.

(م ش)