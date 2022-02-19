الواشنطن بوست: سياسات إدارة بايدن وحّدت خصومها

تعاملت إدارة بايدن مع الأزمة الأوكرانية بذكاء وفعالية، وصاغت سياسة يمكن وصفها بـ "الردع بالإضافة إلى الدبلوماسية". لقد وجهت تهديدات جديرة بالثقة بشأن تكاليف الغزو الروسي وحشدت حلفاءها الأوروبيين في عرض مثير للإعجاب للوحدة. وبينما رفضت (بشكل صريح) التعهد بمنع أوكرانيا من الانضمام إلى الناتو، فقد عرضت مناقشة أي شيء آخر، من الحد من التسلح إلى نشر الصواريخ.

لكن هذه الأزمة، بحسب تحليل لصحيفة الواشنطن بوست الأميركية، سلطت الضوء على فشل استراتيجي أكبر يمتد إلى ما بعد هذه الإدارة. إحدى القواعد المركزية للاستراتيجية الأميركية هي تقسيم الخصوم. لكن السياسة الخارجية الأميركية تفعل العكس وبشكل متزايد. في وقت سابق من هذا الشهر، في وثيقة من أكثر من 5000 كلمة، أكدت روسيا والصين على "صداقة بلا حدود" فيما بينهما. يبدو أن القوتين أقرب إلى بعضهما البعض من أي وقت مضى منذ 50 عاماً.

بالنسبة لروسيا - وهي قوة آخذة في التدهور- فإن دعم الصين كان بمثابة نعمة من السماء لموسكو. السبب الأكثر أهمية الذي قد يجعل حتى العقوبات الصارمة ضد روسيا غير مجدية هو أن الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، يمكن أن تساعد موسكو حيال ذلك. أعلنت روسيا مؤخراً عن صفقات جديدة لبيع المزيد من النفط والغاز للصين، ويمكن لبكين شراء المزيد من الطاقة والواردات الأخرى من البلاد. يمكن أن يسمح ذلك لموسكو باستخدام مختلف الآليات والمؤسسات الصينية للتهرب من القيود المالية الاميركية. قال سيرغي كاراغانوف، وهو مستشار في الكرملين: "الصين هي وسادتنا الاستراتيجية. نحن نعلم أنه في أي موقف صعب، يمكننا الاعتماد عليها للحصول على الدعم العسكري والسياسي والاقتصادي".

بالنسبة لأولئك الذين قد يجادلون في أن هذه مجرد حالة تجمع بين نظامين استبداديين، من الجدير بالذكر أنه لم يكن الأمر كذلك دائماً. في عام 2014، رفضت الصين دعم الغزو الروسي لأوكرانيا. ولم تعترف بعد بضم شبه جزيرة القرم. وبالمثل، لم تدعم بكين تدخل روسيا في جورجيا وأعربت عن دعمها لوحدة أراضي ذلك البلد واستقلاله.

كل من الصين وروسيا خصمان للغرب، لكنهما مختلفان تماماً عن بعضهما البعض. إن الجمع بينهما علامة على انتصار الأيديولوجيا على الاستراتيجية في واشنطن هذه الأيام. روسيا فلاديمير بوتين هي دولة مفسدة جيو سياسية. لقد غزت جارتين، جورجيا وأوكرانيا، واحتلت أراضٍ في هذين البلدين، وهو أمر غير مسبوق تقريباً في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. وبحسب ما ورد، استخدمت الحرب الإلكترونية لمهاجمة وإضعاف أكثر من عشرة ديمقراطيات، بما في ذلك الولايات المتحدة. لقد دعمت حلفاء مثل بشار الأسد بالقوة الغاشمة. لقد قتلت معارضيها. وباعتبارها دولة نفطية، فإنها تستفيد بالفعل من عدم الاستقرار، الذي يمكن أن يرفع أسعار النفط والغاز.

الصين مختلفة، إنها قوة عالمية صاعدة تسعى إلى نفوذ أكبر بينما تكتسب قوة اقتصادية. لقد كانت عدوانية في سياساتها تجاه بعض الدول، ولكن بصفتها جهة فاعلة اقتصادية كبيرة، يمكنها الادعاء أنها تريد الاستقرار في العالم. كما أشار روبرت مانينغ في مجلة فورين بوليسي عام 2020، "لا تحاول بكين استبدال صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية ومؤسسات الأمم المتحدة الأخرى؛ إنها تحاول أن تلعب دوراً مهيمناً فيها".

في الماضي، صوتت بكين لصالح ودعم العقوبات ضد الأنظمة المارقة مثل ليبيا وإيران وكوريا الشمالية، على الرغم من أن روح التعاون هذه كانت تتضاءل، خاصة في الأشهر الأخيرة. لقد استخدمت حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشكل أقل بكثير من روسيا أو الولايات المتحدة. تشكل الصين تحدياً حاسماً لأميركا، لكن الكثير مما نحتاج إلى القيام به لمكافحته يقع في مجال السياسة المحلية، وسن تدابير من شأنها إطلاق العنان للابتكار والقدرة التنافسية للولايات المتحدة.

في بداية الحرب الباردة، عندما هيمنت الأيديولوجيا أيضاً على الاستراتيجية، جمعت واشنطن كل الدول الشيوعية معاً. لقد استغرق الأمر من الولايات المتحدة 25 عاماً (وحرب فيتنام) لتعلم أنه يجب علينا معاملة موسكو وبكين بشكل مختلف.

(م ش)