الواشنطن بوست: ماذا تعني الانتخابات الأمريكية للشرق الأوسط

شهدت كل من إدارة ترامب وإدارة بايدن صراعات المنطقة المتشابكة وتطلعت إلى الهروب، لا أحد تمكن من القيام بذلك، وبدلًا من ذلك، تكثفت الحملات الجوية الأمريكية، وظلت القوات الأمريكية منتشرة في العديد من البلدان، وعلى الرغم من كل رغبتها المعلنة في فصل نفسها عن الشرق الأوسط، فإن واشنطن تجد صعوبة في التخلي عن ذلك، وذلك بحسب تحليل لصحيفة الواشنطن بوست الأمريكية.

لكن بايدن وترامب يمثلان مستقبلين مختلفين بشكل ملحوظ لبعض النخب السياسية في المنطقة، وخاصة القيادة في إسرائيل ومجموعة من الملكيات العربية الغنية بالنفط.

قام ترامب بقلب الإنجاز الرئيسي لسلفه باراك أوباما في المنطقة، وقف المشاركة الأمريكية في الاتفاق النووي الإيراني من خلال إعادة فرض العقوبات واستدعاء حملة "الضغط الأقصى" على النظام في طهران، واتبع نهجًا جديدًا لعملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية التي كانت في صالح اليمين الإسرائيلي بالكامل، وعلى الرغم من أن هذه الجهود قوبلت بغضب من الفلسطينيين، إلا أنها واجهت احتجاجًا صامتًا من القادة العرب في أماكن أخرى.

وعلى كلتا الجبهتين، قد يشير فوز الديمقراطيين في كانون تشرين ثاني/نوفمبر إلى انعكاس دراماتيكي، ستسعى إدارة بايدن إلى إصلاح الأضرار التي سببها ترامب للاتفاق النووي وتهدئة التوترات مع إيران، وسيؤدي ذلك إلى كبح جماح احتضان الولايات المتحدة العميق لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وستخفف علاقاتها مع السعودية.

'ترامب والشرق الأوسط'

يزعم الرئيس وحلفاؤه أن الإدارة حققت في غضون سنوات قليلة من السياسة في الشرق الأوسط أكثر مما حققه أسلافهم على مدى عقود، ويشمل ذلك "اتفاقات أبراهام" الأخيرة، التي شهدت تطبيع الإمارات العربية المتحدة والبحرين العلاقات مع إسرائيل في احتفال بالبيت الأبيض.

وليس من الواضح ما إذا كانت العديد من الدول العربية الأخرى ستحذو حذو هاتين المملكتين الصغيرتين اللتين لم تكن في الواقع في حالة حرب مع الدولة اليهودية، لكن الاختراق الدبلوماسي يؤكد واقعًا متغيرًا في الشرق الأوسط، حيث قد يرى عدد من القوى العربية أنه من مصلحتهم إقامة علاقات مشتركة مع إسرائيل في مواجهة إيران المتعنتة والولايات المتحدة اللامبالية على نحو متزايد.

وفي استطلاعات الرأي الأخيرة، قال غالبية الإسرائيليين إنهم يفضلون ترامب على بايدن في البيت الأبيض، هذا ليس مفاجئًا، سلم ترامب سلسلة من الهدايا السياسية لنتنياهو، بما في ذلك الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على القدس ومرتفعات الجولان دون الحصول على أي تنازلات للفلسطينيين الذين ما زالوا غاضبين.

إن خطته للسلام التي رُفضت بشدة - والتي رفضها الفلسطينيون - ربما تضع الأساس لضم إسرائيل لأجزاء من الضفة الغربية، ولكن نتنياهو يواجه معارك قانونية وسياسية ساخنة في الداخل، ويشير بعض الخبراء الإسرائيليين إلى أن شراكة ترامب الوثيقة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي لم تخدم في الواقع المصالح الإسرائيلية.

وفي هذا السياق قال الباحث والمستشار السابق للرئيس الاسرائيلي نمرود نوفيك "عندما يتعلق الأمر بالشكل - مثل نقل السفارة الأمريكية إلى القدس أو معاهدة السلام مع الدول التي لم نشهد معها حربًا - فإن إسرائيل في وضع أفضل بكثير".

وأضاف "عندما يتعلق الأمر بالجوهر، فيما يتعلق بالتحديين الخارجيين الرئيسيين الوحيدين - الحاجة إلى حل الصراع مع الفلسطينيين والحاجة إلى كبح جماح طموحات إيران النووية والإقليمية - فنحن أسوأ بكثير".

أضرت إدارة ترامب بالاقتصاد الإيراني، لكن الضغط الأقصى فشل في كبح جماح المغامرة الإيرانية في جوارها، كما زعم ترامب. وسخر المسؤولون الإيرانيون حتى الآن من احتمال إجراء مفاوضات مع إدارة ترامب، وتشير جميع المؤشرات إلى إجراء انتخابات العام المقبل في إيران ستكون لدعم المتشددين في البلاد.

'بايدن والشرق الأوسط'

في تصريحات وخطب، يزعم المسؤولون الإيرانيون أنه لا يهم من سيفوز في الانتخابات، ولكن هذا يكذب الاعتراف داخل إيران بأن إدارة بايدن ستسعى إلى إحياء الاتفاق النووي، وللقيام بذلك، سيتعين عليها رفع بعض العقوبات الخانقة المفروضة الآن على الاقتصاد الإيراني، ويتوقع محللو النفط أن تبدأ إيران قريبًا في تصدير ما يصل إلى مليوني برميل يوميًّا إذا حل بايدن محل ترامب.

وفي هذا السياق، قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة أصفهان علي عميدي: "يفضل غالبية الشعب الإيراني والنخبة الإيرانية أن يأتي بايدن إلى السلطة ولكن هناك خلافات"، مضيفًا أن هناك معسكرات متشددة، الذي ترى مكاسب سياسية في تصعيد التوترات مع ترامب.

وقال بايدن، الذي يحظى بقدر كبير من الدعم من الحزبين من المتخصصين في السياسة الخارجية في واشنطن، إنه سيقدم لإيران "طريقًا موثوقًا إلى الدبلوماسية"، من المحتمل أن يحظى بدعم أكبر من الحلفاء الأوروبيين، الذين أمضوا السنوات القليلة الماضية في محاولة يائسة لإبطاء زخم كرة ترامب المدمرة على المسرح العالمي.

ويزعم الخبراء أن رئاسة بايدن ستثير قضية الحقوق الفلسطينية أكثر من أي إدارة سابقة في محاولة لإحياء الآفاق المحتضرة منذ فترة طويلة لحل الدولتين.

قال نوفيك: "إذا عكست إدارة بايدن مسارها على الجبهتين - إعادة العلاقات مع الفلسطينيين وإعادة التعامل مع إيران، كل ذلك بالتشاور الوثيق مع إسرائيل وحلفاء الولايات المتحدة الإقليميين الآخرين - فقد نجد أنفسنا في شرق أوسط أكثر استقرارًا قليلاً".

(م ش)