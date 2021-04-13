الواشنطن بوست: هجمات إسرائيل المستمرة على إيران قد تعرض دبلوماسية بايدن للخطر

وقال مسؤولو إدارة بايدن إن عملية استعادة الاتفاقية النووية مع إيران، التي فجّرها الرئيس دونالد ترامب في محاولة فاشلة لإجبار طهران على الاستسلام أو الانهيار، ستكون طويلة ومعقدة، بحسب مقال رأي لهيئة تحرير صحيفة الواشنطن بوست الأميركية. ولذلك علينا أن نتساءل، هل لما قامت به إسرائيل من تخريب لمنشأة نطنز النووية، أي دور في تخريب الدبلوماسية الأميركية؟

يبدو أن انقطاع التيار الكهربائي يوم الأحد في مصنع نطنز لتخصيب اليورانيوم، الناجم عن انفجار، قد ألحق أضرارًا بينما كان الفنيون الإيرانيون يجلبون أجهزة طرد مركزي جديدة وأكثر تقدمًا عبر الإنترنت. لم يكن حجم الضرر واضحًا، في حين نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مصادر استخباراتية قولها إن العمليات في نطنز قد تتراجع لمدة تسعة أشهر، في حين قال مسؤول إيراني رفيع يوم الإثنين إن التخصيب "لم يتوقف ويتقدم بقوة".

والملفت أن الموساد قال لوسائل إعلام إسرائيلية إنه مسؤول عن الهجوم، بينما أوضح مسؤولون أميركيون كبار بسرعة أن واشنطن ليست متورطة.

وجاءت تلك التوضيحات غير العادية في يوم كان أول مسؤول رفيع في إدارة بايدن يزور إسرائيل، وزير الدفاع لويد أوستن، الذي سيجتمع مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. لقد عارض نتنياهو بشدة أي عودة للولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي، ويمكن اعتبار أن الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة تهدف إلى جعله أكثر صعوبة. ففي نفس اليوم الذي بدأت فيه المحادثات المتعددة الأطراف بشأن التسوية في فيينا الخميس الماضي، استهدف هجوم إسرائيلي آخر سفينة إيرانية في البحر الأحمر.

من المحتمل أن هذه الحرب المنخفضة الدرجة - استهدفت إيران أيضًا السفن الإسرائيلية - ستمنح إدارة بايدن مزيدًا من النفوذ في المفاوضات، التي تسعى من خلالها إلى تراجع طهران عن التخصيب المتصاعد والأنشطة النووية الأخرى التي أطلقتها ردًّا على ترامب.

ولكن الأسبوع الماضي أكد تباينًا حادًّا في المصالح الأميركية والإسرائيلية، بالنسبة لإسرائيل، فإن الصراع الدائم مع إيران أمر مفروغ منه، ولا يمكن تصور أي انفراج، والهجمات العسكرية التي تسببت في انتكاس البرنامج النووي لبضعة أشهر هي أفضل ما يمكن أن نأمله. في المقابل، نجحت الولايات المتحدة في إبرام صفقة مع طهران أزالت فعليًّا التهديد بأنها ستنتج أسلحة نووية لمدة عقد على الأقل. إذا تمكنت إدارة بايدن من استعادة الاتفاق، فسيكون من الأفضل إزالة القواعد العسكرية من الشرق الأوسط والتركيز على التحدي المتزايد للصين.

حتى نهاية الأسبوع، بدا أن المبادرة الأمريكية تتقدم، ووصفت جميع الأطراف محادثات فيينا، التي تضم حكومات أوروبية بالإضافة إلى روسيا والصين، بأنها "بناءة"، وقدّمت إيران بادرة حسن نية بإطلاق سراح سفينة كورية جنوبية كانت تحتجزها. سيكسب نظام آية الله علي خامنئي الكثير من هذه الصفقة، بما في ذلك 30 مليار دولار من الأصول المجمدة وإمكانية وصول متجددة إلى أسواق النفط العالمية. لكن سياساتها الداخلية معقدة، كما هو الحال دائمًا: فالحكومة المعتدلة نسبيًّا التي تفاوضت على اتفاق 2015 ستغادر السلطة قريبًا، وقد تؤدي الانتخابات في حزيران/ يونيو إلى تمكين المزيد من القادة المتشددين.

بايدن الذي يواجه بالفعل معارضة من الحزبين في الكونغرس لاتفاق جديد مع إيران، ليس لديه مجال كبير للضغط على نتنياهو لضبط النفس، رغم أنه يجب أن يحاول، وفي غضون ذلك، يجب على بايدن أن يستمر في استراتيجيته الدبلوماسية، ويأمل أن يختار النظام الإيراني التمييز بين إسرائيل والولايات المتحدة.

(م ش)