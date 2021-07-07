الواشنطن بوست: غضب بخصوص انسحاب تركيا من اتفاقية حقوق المرأة

وانسحبت تركيا من اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي، المعروفة باسم اتفاقية اسطنبول. واحتجت النساء والداعمون في جميع أنحاء البلاد، في حين انتقد البيت الأبيض والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والعديد من الدول الأخرى القرار دولياً، بحسب تحليل لصحيفة الواشنطن بوست الأمريكية.

وعلى الصعيد الدولي، يخشى البعض من أن انسحاب تركيا قد يشجع الحكومات الشعبوية الأوروبية الأخرى - على وجه الخصوص، حزب القانون والعدالة البولندي - على القيام بذلك أيضاً.

تقول الجماعات التركية الليبرالية أن الانسحاب سيزيد من عدم المساواة بين الجنسين في المنزل وفي الحياة العامة. ويبدو أن قرار الانسحاب نتيجة حتمية للمناخ "الجنساني" المحافظ بشكل متزايد في البلاد.

لماذا الانسحاب من اتفاقية اسطنبول الآن؟

في عام 2012، صدقت تركيا على الاتفاقية، التي تهدف إلى منع العنف ضد المرأة، على الرغم من آراء رئيس الوزراء آنذاك رجب طيب أردوغان المناهضة للمساواة بين الجنسين.

هلال كابلان، صحفي مؤيد للحكومة وله صلات وثيقة بأردوغان، يجادل بأنه قرر ترك المؤتمر لأنه يقوض "مؤسسة الأسرة التركية" من خلال منح النساء سلطة غير متكافئة في الأسرة. وأصدر مكتب الرئيس بياناً سخر فيها من الاتفاقية. يرى بعض المراقبين أنها محاولة ساخرة من قبل الحكومة لتغيير الأجندة السياسية لصرف الانتباه عن المصاعب الاقتصادية والسياسية.

لقد تحول الرأي العام بشكل حاد

مهما كانت الدوافع، يمكن لأردوغان التأثير على الرأي العام بشأن المساواة بين الجنسين. وفقاً لاستطلاع للرأي أجري في آذار 2021، عارض 53٪ من المستطلعين قرار الانسحاب بينما وافق 27٪. وفي استطلاع تموز 2020 الذي أجرته نفس شركة الاستطلاع، كانت الأرقام 63 في المائة و 17 في المائة على التوالي.

ومن المرجح أن يحصل ناخبو حزب العدالة والتنمية المحافظ بزعامة أردوغان على دعم متزايد للانسحاب. في تموز 2020، رفض 49٪ من مؤيدي حزب العدالة والتنمية الانسحاب من الاتفاقية بينما وافق 25٪. لكن في استطلاع آذار 2021، انعكست هذه الأرقام تقريباً، حيث أعلن 47 بالمائة من ناخبي حزب العدالة والتنمية دعمهم للانسحاب، بينما عارض 27 بالمائة فقط.

ولمعرفة ما إذا كانت إشارات النخبة قد غيرت الرأي العام حول المساواة بين الجنسين، أجرت الصحيفة تجربة استطلاع أجريت شخصياً مع أكثر من 2700 مشارك في تركيا.

تم تقسيم المشاركين عشوائيا إلى مجموعتين. قرأت إحدى المجموعات بيان أردوغان الذي جاء فيه أن "طبيعة وأجساد الرجال والنساء مختلفة. المساواة بين الرجل والمرأة تتعارض مع الطبيعة. لقد أعطى ديننا المرأة مكانة الأمومة وقال إن أولوية المرأة هي دور الأمومة ". المجموعة الأخرى لم تقرأ أي شيء. ثم سألنا جميع المجيبين أسئلة حول دور المرأة في المجتمع والسياسة.

أولئك الذين قرأوا البيان كانوا، في المتوسط​​، أكثر ميلًا لأن يوافقوا بشكل كامل على عبارة "ليست هناك حاجة لأن يكون للمرأة حضور أكبر في السياسة والبرلمان" و 12 بالمائة أقل احتمالًا للموافقة بشكل كامل على العبارة القائلة " يجب أن تتمتع بفرص متساوية مع الرجال في مجالات العمل والتعليم والحياة الاجتماعية". واللافت للنظر، تشير نتائجنا إلى أن تصريح أردوغان زاد من معارضة المساواة بين الجنسين.

الانسحاب من الاتفاقية والإضرار بحقوق المرأة

يزعم المسؤولون الحكوميون أن الانسحاب من اتفاقية اسطنبول لن يزيد المواقف الأبوية أو العنف الأسري. لكن نتائج الصحيفة تشير إلى أن النخب اليمينية المصاحبة للخطاب المناهض للمساواة يمكن أن تبطئ جهود المرأة لتحقيق المساواة.

وفي الوقت الحالي، يبدو أن المواقف العامة تجاه الانسحاب من اتفاقية اسطنبول متحيزة للغاية، حيث تعبر الجماعات الموالية لأردوغان بشكل موحد عن دعمها للانسحاب بينما تعارضه أحزاب المعارضة بشكل موحد.

(م ش)