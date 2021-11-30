الواشنطن بوست: التهديد بالغزو الروسي لأوكرانيا هو اختبار لإدارة بايدن

يقوم البيت الأبيض بمراجعة الخيارات لردع الغزو الروسي المخيف لأوكرانيا، بما في ذلك تقديم المزيد من المساعدة العسكرية إلى كييف والتهديد بفرض عقوبات، لثني الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تصعيد الصراع المحتدم، بحسب صحيفة الواشنطن بوست الأميركية.

وتأتي المداولات في الوقت الذي يستعد فيه الرئيس بايدن ومساعدوه لمكالمة افتراضية مع بوتين الشهر المقبل، وهي لحظة يرى فيها المحللون أنها فرصة للإشارة إلى تكاليف الغزو بالنسبة للكرملين ولكنها ستقدم أيضًا مسارًا لتقليل التوتر.

وسط تصاعد القلق الأميركي بشأن التحركات غير العادية للقوات الروسية على الحدود الأوكرانية، شرع وزير الخارجية أنتوني بلينكن يوم الإثنين في رحلة إلى أوروبا، حيث تتطلع واشنطن إلى تعزيز موقفها بين الحلفاء في قمة وزراء خارجية الناتو في لاتفيا. وسيتوجه بلينكن بعد ذلك إلى السويد لحضور اجتماع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والذي من المقرر أيضًا أن يحضره وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وقالت كبيرة مسؤولي وزارة الخارجية لشؤون أوروبا كارين دونفريد، قبل الرحلة "سنتحدث عن تقييمنا لما يحدث على حدود روسيا مع أوكرانيا، وسنبدأ تلك المحادثة حول ما هي الخيارات المطروحة على الطاولة، وما الذي يرغب حلف الناتو في القيام به معًا".

يحاول مسؤولو الإدارة صياغة نهج لا يرضي روسيا ولا يثير تصعيدًا كبيرًا، وهو أمر أصعب الآن مما كان عليه قبل ما يقرب من ثماني سنوات، عندما ضمت موسكو شبه جزيرة القرم وأججت حربًا انفصالية في شرق أوكرانيا خلفت أكثر من 13000 قتيل.

إن الجيشان الروسي والأوكراني باتا أكثر تقدمًا الآن، ولا يزال الغرب منقسمًا حول مدى صعوبة التعامل مع موسكو، وأصبح بوتين أكثر جرأة بشأن الضغط على مطالبات روسيا بشأن أوكرانيا.

وقالت في هذا السياق فيونا هيل، التي شغلت منصب كبير مستشاري روسيا في إدارة ترامب: "لم تكن هناك أبدًا لحظة أكثر ملاءمة لبوتين إذا كان يريد غزو أوكرانيا".

وينفي الكرملين أنه يخطط لشن هجوم، لكن على مدار أسابيع، حذر المسؤولون الأميركيون علنًا وفي مناقشات مع الحلفاء من قلقهم بشأن وجود القوات الروسية بالقرب من الحدود الأوكرانية. قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ يوم الخميس إن روسيا حشدت الكثير من القوات في المنطقة، بما في ذلك الدبابات والمدفعية والوحدات المدرعة والطائرات بدون طيار وأنظمة الحرب الإلكترونية، فضلًا عن القوات الجاهزة للقتال. وتقول أوكرانيا إن روسيا لديها نحو 94 ألف جندي بالقرب من الحدود.

قال مسؤولون أميركيون إن الإدارة تدرس تعزيز المساعدة العسكرية لأوكرانيا وتدرس العقوبات المحتملة أو الإجراءات الأخرى التي يمكن اتخاذها قبل الغزو أو بعده، بالإضافة إلى مراجعة خطط الطوارئ العسكرية.

وطرحت واشنطن أيضًا إمكانية عقد قمة شخصية بين بايدن وبوتين في النصف الأول من عام 2022، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر، وهي خطوة قد تساهم في كسب الوقت لبناء الوحدة بين الحلفاء أو تنشيط عملية سياسية لحل الصراع العسكري في شرق أوكرانيا.

وقالوا إن الاجتماع المحتمل أن يكون قد طرحه مدير وكالة المخابرات المركزية وليام بيرنز خلال زيارته لموسكو في وقت سابق من هذا الشهر.

وبدورها عززت أوكرانيا دفاعاتها منذ 2014 بمساعدة الغرب، لكن كبير مسؤولي المخابرات العسكرية في البلاد كيريلو بودانوف صرح هذا الشهر لصحيفة "Military Times" أن كييف تسعى للحصول على أنظمة دفاع جوية وصاروخية وطائرات بدون طيار إضافية، فضلًا عن أجهزة تشويش إلكترونية، للمساعدة في مواجهة نيران الصواريخ والمدفعية.

وقال المسؤولون الأميركيون إنهم غير متأكدين مما إذا كان بوتين سيهاجم، أو حتى ما إذا كان قد توصل إلى قرار، مشيرين إلى أنه قد يحرك قوات بالقرب من الحدود الأوكرانية كاستراتيجية مساومة مع القوى الغربية.

لكن التعليقات التي أدلى بها بوتين وغيره من كبار المسؤولين الروس بشأن أوكرانيا زادت حدة في الأشهر الأخيرة، وأثار هذا الخطاب الأكثر عدوانية، إلى جانب التعزيز العسكري الثاني، مخاوف من نوايا الرئيس الروسي.

قالت الخبيرة الروسية في مركز الأمن الأميركي الجديد أندريا كيندال تيلور، إن المعضلة هي أن بوتين يهتم بشكل أساسي بأوكرانيا أكثر مما تهتم به حتى الولايات المتحدة. إذن، كيف تردع خصمًا عندما يكون هناك عدم تناسق في المصالح".

قال المحلل الروسي في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي أندرو إس فايس، إن بوتين فشل في تحقيق أهدافه في أوكرانيا، وفي الواقع أدى عدوانه إلى تفاقم الوضع الأمني ​​على الحدود الغربية لروسيا، وأعاد تنشيط الناتو وعزز المشاعر المعادية لروسيا في المجتمع الأوكراني.

وزعم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، أنه تم العثور على مجموعة من الروس والأوكرانيين كانوا يخططون لانقلاب ضده، وهي اتهامات ينفيها الكرملين.

ويمثل الوضع المتدهور اختبارًا جديدًا للتحالف عبر الأطلسي، الذي احتضن أوكرانيا كشريك وليس كحليف. لقد زودت كييف بالأسلحة والتدريب والدعم، لكنها لم تصل إلى حد تقديم ضمان الدفاع الذي توفره العضوية الرسمية في الناتو.

وحذر مسؤولون أوكرانيون من أن موسكو قد تشن غزوًا متزامنًا متعدد الجبهات من الشمال والجنوب والشرق لإجبار كييف على الانسحاب والاستسلام. قال وزير الدفاع أوليكسي ريزنيكوف لصحيفة واشنطن بوست إن غزوًا روسيًّا جديدًا سيكون أكثر دموية بكثير وأكثر تكلفة على أوروبا من عملية 2014.

وأثار الغموض حول المدى الذي سيقطعه الناتو للدفاع عن أوكرانيا ضد العمل العسكري الروسي بالفعل جدلًا في واشنطن وفاقم الانقسامات داخل الحلف التي سعى الكرملين إلى استغلالها.

المحلل الروسي في مؤسسة راند صمويل تشراب، قال إن الولايات المتحدة، التي تواجه قدرة محدودة على إجبار بوتين، يجب أن تضغط على أوكرانيا لمواصلة تنفيذ اتفاق السلام المحتضر لعام 2015 المعروف باسم اتفاقية مينسك 2 كخطوة أولى رمزية لكي تكون مسؤولية خفض التصعيد على عاتق موسكو.

وقال القائد العام السابق للجيش الأميركي في أوروبا بن هودجز، إن "على واشنطن أن تفعل العكس، وأن تمارس ضغوطًا دبلوماسية واقتصادية وعسكرية على موسكو، أنهم في الحقيقة يحترمون القوة فقط".

أرسل كبار الجمهوريين في لجنتي القوات المسلحة في مجلسي النواب والشيوخ خطابًا إلى البنتاغون الأسبوع الماضي يحثون فيه الإدارة على بذل المزيد من الجهد لدعم الجيش الأوكراني، معربين عن قلقهم من أن الولايات المتحدة لم تتخذ إجراءات أكثر عدوانية.

وقالت كيندال تيلور إن المكالمة القادمة هي فرصة للتعبير عن تكاليف الغزو والتأكيد على أنه سيغير الوضع الأمني ​​في أوروبا. وأضافت: "لن يكون أمام الولايات المتحدة خيار سوى نشر المزيد من القوات في أوروبا".

يقول المسؤولون الأميركيون إنهم يدركون أن الاجتماعات وحدها ليست مجرد إطار.

من المؤكد أيضًا أن استجابة إدارة بايدن ستتم مراقبتها عن كثب في أماكن أخرى من العالم، وربما على الأخص في الصين، حيث يعكس موقف بكين من تايوان من نواحٍ عديدة نهج روسيا تجاه أوكرانيا.

(م ش)