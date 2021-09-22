الواشنطن بوست: على عكس خطاب بايدن في الأمم المتحدة لا تزال الولايات المتحدة في حالة حرب

وألقى الرئيس بايدن خطابًا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء، وقال وسط تصفيق: "أقف هنا اليوم للمرة الأولى منذ 20 عامًا والولايات المتحدة ليست في حالة حرب. لقد قلبنا الصفحة".

ويتساءل مقال رأي لصحيفة الواشنطن بوست الأميركية، هل نحن حقًّا قلبنا الصفحة؟ هذا ليس ما قاله بايدن نفسه في رسالة أرسلها في 8 حزيران إلى قادة مجلسي النواب والشيوخ، وفقًا لقانون صلاحيات الحرب. أشار بايدن إلى أن الولايات المتحدة ستنسحب من أفغانستان لكنها ستستمر في نشر "قواتها لإجراء عمليات مكافحة الإرهاب وتقديم المشورة والمساعدة ومرافقة قوات الأمن لشركاء أجانب مختارين في عمليات مكافحة الإرهاب".

معظم عمليات النشر هذه صغيرة الحجم نسبيًّا، وتظل طبيعة ومدى العمليات سرية. لكن رسالة بايدن أشارت إلى وجود القوات الأميركية في مهام مكافحة الإرهاب في العراق وسوريا واليمن والأردن ولبنان وشرق إفريقيا وبحيرة تشاد ومنطقة الساحل في إفريقيا والفلبين.

وكانت أكبر عمليات الانتشار في العراق بحوالي 2500 جندي أميركي وسوريا بحوالي 900 جندي. تعمل هذه القوات لدعم القوات المحلية - القوات المسلحة العراقية وقوات سوريا الديمقراطية - من خلال تزويدهم بالمعلومات الاستخبارية والقوة الجوية واللوجستية وعوامل التمكين الأخرى. تتمثل مهمتهم في المقام الأول في منع عودة ظهور داعش، ولكن أيضًا لمواجهة نمو القوة الإيرانية في المنطقة.

خسر داعش "الخلافة" - التي كانت تسيطر ذات يوم على جزء كبير من شرق سوريا وشمال وغرب العراق - في عام 2019، لكن لا يزال لديها آلاف المسلحين في العراق وسوريا ينفذون هجمات إرهابية. كما أن لداعش تسعة فروع على الأقل حول العالم، بما في ذلك شمال إفريقيا وغربها والفلبين وبنغلاديش. نفذ داعش في خراسان، تفجيرًا انتحاريًّا؛ أسفر عن مقتل 13 جنديًا أميركيًا وحوالي 200 أفغاني في مطار كابول الشهر الماضي. لذلك من المنطقي تمامًا أن تحافظ الولايات المتحدة على التزام عسكري صغير لمنع داعش من أن يصبح تهديدًا أكبر من أي وقت مضى.

يُظهر الصومال مدى صعوبة إنهاء مثل هذه العمليات الأميركية فعليًّا. أمر الرئيس دونالد ترامب بسحب 700 جندي من الصومال في كانون الأول، لكن معظمهم لم يذهب بعيدًا - لقد انتقلوا ببساطة إلى مواقع استيطانية في كينيا وجيبوتي المجاورتين. وكشف الجنرال رئيس القيادة الأميركية في إفريقيا ستيفن تاونسند، في نيسان أن حوالي 100 من أفراد الجيش الأميركي ما زالوا في الصومال وأن آخرين "ينتقلون إلى العمل". في حزيران، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن القيادة الإفريقية تعمل على تطوير خطط لإرسال المزيد من المدربين إلى الصومال.

كما تستمر ضربات الطائرات الأميركية بدون طيار في الصومال. أفادت New America، وهي مؤسسة فكرية مقرها واشنطن، وقد نفذت الولايات المتحدة 11 غارة بطائرات بدون طيار في الصومال هذا العام، كان آخرها في 24 آب. وشدد بايدن القواعد للموافقة على ضربات الطائرات بدون طيار لكنه لم يضع حدًّا لها.

هناك سبب وجيه لاستمرار مشاركة القوات الأميركية عسكريًّا في الصومال والعديد من الدول الأخرى. ليس بسبب "المجمع الصناعي العسكري" أو "المحافظين الجدد" أو "الجنرالات المستيقظين" أو أي نظرية مؤامرة أخرى؛ بل ببساطة لأن صانعي السياسة في الولايات المتحدة يدركون وجود تهديد حقيقي.

لنأخذ الصومال على سبيل المثال. إنها دولة فقيرة وبعيدة، ولكن يُطلق على حركة الشباب "أكبر وأغنى وأعنف جماعة مرتبطة بالقاعدة في العالم". يُعتقد أن لديها 5 آلاف إلى 10آلاف مقاتل يسيطرون على "مساحات شاسعة من الأراضي جنوب الصومال"، وفي السنوات الأخيرة، تم اعتقال اثنين من عناصرها أثناء تلقي دروس تحاكي هجمات 11 أيلول 2001.

تعهدت إدارة بايدن مرارًا وتكرارًا بتنفيذ ضربات "في الأفق" ضد الإرهابيين، لكن الضربة الخاطئة في 29 آب بطائرة بدون طيار في كابول - والتي قتلت 10 مدنيين - تُظهر مدى صعوبة جمع معلومات استخباراتية دقيقة إذا لم يكن لديك أفراد على الأرض.

تكون عمليات مكافحة الإرهاب أكثر فاعلية إذا كانت أعين الولايات المتحدة على الأرض - أي أفراد المخابرات والجيش الذين يعملون مع القوات المحلية لتعقب الأهداف الإرهابية. لهذا السبب، على الرغم من كل حديث بايدن عن إنهاء "الحروب الأبدية"، لا تستطيع الولايات المتحدة في الواقع تحمل سحب جميع أفرادها من الخطوط الأمامية.

(م ش)