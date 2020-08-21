التزام ملحوظ بالتدابير والمؤسسات تعمل جاهدة على تأمين المستلزمات

مع تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا، اتخذت الإدارة الذاتية عدة تدابير وقائية لتجنب انتشار هذا الوباء، فيما سارعت المؤسسات الخدمية إلى وضع جميع إمكاناتها في الخدمة، لمنع تفشي الفيروس من رش المعقمات وصنع الكمامات.

ومع فرض الحظر على مناطق الإدارة الذاتية، أوقف مشغل خياطة ديرك التابع لمكتب المرأة في بلدية الشعب للمرة الثانية جميع مشاريعه وباشر بالعمل على صناعة الكمامات لتأمينها بشكل كاف للمنطقة.

ويصنع المشغل الذي يعمل فيه 4 عاملات، 300 كمامة يوميًّا، ويتم تسليمها إلى الهلال الأحمر الكردي، الذي بدوره يقوم بتعقيمها وتوزيعها على العاملين في المؤسسات واللجان الخدمية وقوى الأمن الداخلي.

الإدارية في مكتب المرأة في بلدية الشعب في ديرك والمشرفة على مشغل الخياطة عيشة عزالدين، قالت: "للمرة الثانية يوقف المشغل جميع مشاريعه ويباشر العمل على صناعة الكمامات من أجل تأمين عدد كافٍ من الكمامات للمنطقة في ظل انتشار فيروس كورونا".

وأشارت عيشة عز الدين إلى أنه: "يتم توزيعها في البداية على أعضاء المؤسسات والدوائر التي تعمل ليلًا ونهارًا في هذه المرحلة".

ومن جهة أخرى هناك التزام ملحوظ من قبل الأهالي بقرار الإدارة الذاتية من ارتداء الكمامات أثناء الخروج من منازلهم.

وفي جولة لوكالتنا في المدنية تبين أن جميع الأهالي الذين يتوجهون إلى سوق المدنية من أجل شراء حاجياتهم اليومية يرتدون الكمامات والقفازات لوقاية أنفسهم من فيروس كورونا المنتشر في المنطقة.

(ن ع/أ ب)

ANHA