التظاهرات المنددة بجرائم الاحتلال التركي في إقليم الجزيرة مستمرة

خرج العشرات من أهالي ناحية الهول وأعضاء وعضوات المؤسسات المدنية ووجهاء العشائر والمثقفين، في مظاهرة منددة بهجمات الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا.

انطلقت المظاهرة من سوق الهول نحو الدوار الكائن وسط الناحية، حمل خلالها المشاركون اليافطات "لا لإرهاب أردوغان"، و"إننا أصحاب الأرض، أردوغان محتل ويجب أن يحاكم".

بعد وصول المتظاهرين إلى الدوار، تحوّلت المظاهرة إلى تجمّع جماهيري أدلت خلاله الإدارية في حزب الاتحاد الديمقراطي بناحية الهول، إقبال عبدو، ببيان أدان الهجمات التركية على المنطقة.

وأوضح أن "قصف المنشآت والبنى التحتية هي جرائم حرب يمارسها النظام التركي الفاشي من أجل قطع سبل العيش وكسر إرادة شعبنا. إن مثل هذه الهجمات الجبانة والأعمال البشعة تمثل عملاً غير إنساني، كما تعرّض حياة المدنيين للخطر".

وأكد البيان على أن "موقفنا ثابت بالوقوف مع قوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية في وجه الاحتلال التركي الفاشي وهجماته ومخططاته".

ودعت إلى فرض حظر جوي على مناطق شمال وشرق سوريا ومحاسبة النظام التركي "الذي يسعى لإحياء تنظيم داعش وعودته".

الشدادي

أما في ناحية الشدادي، فقد تجمّع الأهالي أمام مركز حركة الشبيبة الثورية السورية في الناحية، للانطلاق في مظاهرة جابت الشارع العام وتوقفت بالقرب من حديقة القائد لتتحوّل هناك إلى تجمّع جماهيري.

ألقت فيه عضوة مؤتمر ستار بناحية الشدادي، أميرة السعد، كلمة أدانت فيها الهجمات التركية، وقالت: "موقفنا هو الصمود في وجه الاحتلال التركي الذي لم تتوقف اعتداءاته على مناطق شمال وشرق سوريا".

كما ألقى الإداري في حزب الاتحاد الديمقراطي، فاضل الأحمد، كلمة شدد خلالها على ضرورة تصعيد النضال في التصدي لهجمات الاحتلال التركي، وأضاف: "يجب الضغط على المحتل التركي لوقف آلة الحرب بحق أبنائنا في شمال وشرق سوريا".

فيما أشار عضو مجلس بلدة مركدة، سامر الزيانات أن الهجمات التركية هي اعتداء فاضح على مناطق شمال وشرق سوريا.

لتختتم الفعالية بترديد الشعارات التي تشجب هجمات الاحتلال التركي.

ديرك

كما استنكر أهالي مخيم نوروز للنازحين شمال شرق مدينة ديرك التابعة لمقاطعة قامشلو، الهجمات التركية التي لازالت تطال مناطق شمال وشرق سوريا، وذلك خلال تظاهرة.

وجابت التظاهرة التي شارك فيها العشرات من النازحين، أنحاء مخيم نوروز وصولاً إلى الساحة وسط المخيم، حيث ألقى الإداري في مخيم نوروز، صبحي الياس، كلمة قال فيها: " نحن ندين ونستنكر بأشد العبارات الهجمات التركية على مناطقنا، فهدف الدولة التركية هو تجويع الشعب وحرمانه من المنشآت الحيوية التي تخدمه، ولكن ليعلم العدو أننا سنقف بوجه هذه الهجمات ولن نسمح لهم باحتلال أراضينا وسلب حريتنا وممتلكات وطننا".

واستنكرت عضوة لجنة المرأة في مخيم نوروز، هدلة مصطفى، الهجمات التركية وقالت: "لن تضعفوا إرادتنا، فنحن نسير على فكر قائدنا العظيم ونهج شهدائنا".

وانتهت المظاهرة بترديد شعارات "تسقط الخيانة "،"أوقفوا الهجمات على مناطقنا"،"نريد الحرية".

(م ح)

ANHA