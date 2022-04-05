الطيران الروسي يشن غارات جوية على باديتي الرصافة والسخنة

ونفذت المقاتلات الروسية منذ ساعات الصباح الأولى، لليوم الثلاثاء نحو 10 ضربات جوية، استهدفت خلالها مواقع يتحصن بها مرتزقة داعش في باديتي الرصافة والسخنة في ريفي الرقة وحمص، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية، وفق ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وبذلك، يرتفع إلى نحو 65 تعداد الغارات التي شنتها المقاتلات الروسية على البادية منذ مطلع شهر نيسان / أبريل الجاري.

يذكر أن الطائرات الحربية الروسية شنت شهر آذار الفائت نحو 275 غارة فقط على البادية في ظل تراجع دورها ونشاطها على الأراضي السورية نتيجة تحركها العسكري الروسي في أوكرانيا.

(د ع)