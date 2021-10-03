الطيران الروسي ينفذ غارتين جويتين على مناطق في إدلب وريف اللاذقية

وشنت مقاتلة روسية غارتين جويتين على محاور جبل الأكراد في ريف اللاذقية الشمالي، وأطراف بلدة الكندة في ريف مدينة جسر الشغور غرب إدلب، ضمن المنطقة المسماة "خفض التصعيد".

وتأتي هذه الغارات بعد غياب الطائرات الروسية عن أجواء المنطقة يوم أمس، وفق ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وشهد محور العمقية في سهل الغاب غرب حماة، ، بعد منتصف ليل السبت – الأحد اشتباكات متقطعة بين مرتزقة تركيا وقوات حكومة دمشق، تزامن ذلك مع قصف صاروخي متبادل بين الطرفين، بالإضافة إلى تحليق لطيران الاستطلاع الروسي بشكل مكثّف في أجواء المنطقة منذ ساعات الصباح.

(د ع)