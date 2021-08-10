الطيران الروسي يجدد قصفه على ريف إدلب.. وقذائف حكومة دمشق تقتل وتصيب 3 مواطنين

وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل طفلة وإصابة شقيقتها بجروح خطيرة، صباح اليوم، نتيجة قصف قوات حكومة دمشق بالمدفعية الثقيلة على قرية تديل في ريف حلب الغربي.

كما وثق المرصد مقتل شخص بقصف مدفعي مصدره تجمعات قوات حكومة دمشق، إثر سقوط قذائف “كراسنبول” على قرية معرزاف في جبل الزاوية.

وفي سياق متصل، شنت مقاتلات حربية روسية غارات بصواريخ شديدة الانفجار، صباح اليوم، استهدفت منطقة حرش الشيخ بحر في ريف إدلب، وذلك للمرة الثانية خلال ما يقارب الـ 24 ساعة.

ويوجد في محيط المنطقة عدد كبير من النازحين، كما تضم المنطقة مقرات عسكرية لمرتزقة تركيا.

وكان المرصد قد رصد، صباح أمس، تحليقاً متواصلاً للطيران الحربي الروسي في أجواء مدينة إدلب، بالتزامن مع تنفيذه لأكثر من 6 غارات جوية على منطقة حرش الشيخ بحر في ريف إدلب.

(ل د)