الطيران الروسي يجدد قصفه على جبل الزاوية



وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إنه رصد قبيل ظهر اليوم الأربعاء، تجدد القصف الجوي الروسي على محافظة إدلب، وأضاف: "شن طيران حربي روسي غارة على قرية الرامي في جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، دون معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة".

ووفقًا للمرصد، فإن قرية الرامي تحوي عددًا كبير من النازحين والمُهجّرين.

ونفذت المقاتلات الروسية، أمس الثلاثاء، غارتين جويتين على محيط قرية المغارة ضمن جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، في حين قصفت قوات الحكومة السورية مناطق في تل واسط والزيارة بسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي، حسبما أفاد المرصد.

(س ر)