الطيران المسير للاحتلال التركي يحوم في سماء ناحية عامودا تحوم في هذه الأثناء طائرة مسيرة للاحتلال التركي في سماء ناحية عامودا بمقاطعة قامشلو. خبر 04 شباط 2022, الجُمُعَةُ - 19:27 2022-02-04T19:27:00 مركز الأخبار أفاد مراسلونا من المنطقة أن طائرة مسيرة للاحتلال التركي تحوم في سماء ناحية عامودا وعلى الشريط الحدودي. (ل) ANHA إقرأ أيضاً تسجيل 76 إصابة جديدة بكورونا في شمال شرق سوريا كشفت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوري... مرتزقة الاحتلال التركي يختطفون شابا لدى عودة من لبنان إلى عفرين المحتلة اختطفت مرتزقة ما تسمى "الشرطة العسكرية" التابعة لل... قصف مكثف على قرى ناحية شرا وإصابة 3 من قوات حكومة دمشق يقصف الاحتلال التركي ومرتزقته عددا من القرى في ناح...