الطيران المسير للاحتلال التركي يحوم في سماء ناحية عامودا

تحوم في هذه الأثناء طائرة مسيرة للاحتلال التركي في سماء ناحية عامودا بمقاطعة قامشلو.
خبر 2022-02-04T19:27:00 مركز الأخبار

أفاد مراسلونا من المنطقة أن طائرة مسيرة للاحتلال التركي تحوم في سماء ناحية عامودا وعلى الشريط الحدودي.

(ل)

ANHA


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