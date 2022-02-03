الطيران المسير للاحتلال التركي يحوم في سماء ناحية عامودا تحوم في هذه الأثناء طائرة مسيرة للاحتلال التركي في سماء ناحية عامودا بمقاطعة قامشلو. خبر 03 شباط 2022, الخميس - 19:30 2022-02-03T19:30:00 مركز الأخبار أفاد مراسلونا من المنطقة أن طائرة مسيرة للاحتلال التركي تحوم في سماء ناحية عامودا وعلى الشريط الحدودي. (ل) ANHA إقرأ أيضاً الاحتلال التركي ومرتزقته يقصفون عدة قرى في الشهباء تتعرض عدة قرى في مقاطعة الشهباء لقصف مدفعي وصاروخي... مؤتمر ستار في إقليم عفرين ينظم مسيرة منددة بهجمات الاحتلال التركي نظم مؤتمر ستار لإقليم عفرين مسيرة للتنديد بهجمات ا... PYD: شعبنا أعطى قرار النضال بوجه الهجمات أوضح مجلس حزب الاتحاد الديمقراطي في قامشلو، خلال ب...