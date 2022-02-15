الطيران المسير للاحتلال التركي يحوم في سماء مقاطعة كوباني

عاودت الطائرات المسيرة للاحتلال التركي التحليق في سماء مدينة كوباني.
خبر 2022-02-15T19:24:00 كوباني

وأفاد مراسلونا من المنطقة، أن الطائرات المسيرة للاحتلال التركي تحوم في هذه الأثناء في سماء مدينة كوباني.

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ANHA


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