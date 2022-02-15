الطيران المسير للاحتلال التركي يحوم في سماء مقاطعة كوباني عاودت الطائرات المسيرة للاحتلال التركي التحليق في سماء مدينة كوباني. خبر 15 شباط 2022, الثلاثاء - 19:24 2022-02-15T19:24:00 كوباني وأفاد مراسلونا من المنطقة، أن الطائرات المسيرة للاحتلال التركي تحوم في هذه الأثناء في سماء مدينة كوباني. (ل) ANHA إقرأ أيضاً بالصور والفيديو... آثار قصف الاحتلال التركي الذي استهدف ناحية تل رفعت استهدف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في تمام الساع... إصابة عنصرين من قوات حكومة دمشق بالقصف التركي على تل رفعت أصيب عنصران من قوات حكومة دمشق جراء قصف الاحتلال ا... الإدارة الذاتية في شنكال: الهجمات على شنكال هي استمرار لمؤامرة 15 شباط أكد مجلس الإدارة الذاتية الديمقراطية في شنكال (MXDŞ)...