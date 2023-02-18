الطيران المسيّر للاحتلال التركي يحوم في سماء شرا وتل رفعت يحلق الطيران المسيّر للاحتلال التركي، في هذه الأثناء، في سماء ناحيتي شرا التابعة لمقاطعة عفرين المحتلة، وتل رفعت التابعة لمقاطعة الشهباء. خبر 18 شباط 2023, السبت - 14:46 2023-02-18T14:46:00 إقرأ أيضاً أهالي وشبيبة الجرنية يخرجون في مظاهرة للتنديد بالمؤامرة الدولية خرج العشرات من أهالي وشبيبة ناحية الجرنية التابعة ... PYD يدعو للحيطة من التغيير الديمغرافي واللصوصية على يد الاحتلال التركي عقب الزلزال أعرب حزب الاتحاد الديمقراطي عن رفضه لعمليات التغي... بمناسبة يوم اللغة الأم.. فعالية ثفافية لمؤسسة "أولف تاو" للغة السريانية نظمت مؤسسة "أولف تاو" للغة السريانية، فعالية ثقافي...