الطيران المسيّر للاحتلال التركي يحوم في سماء شرا وتل رفعت يحلق الطيران المسيّر للاحتلال التركي، في هذه الأثناء، في سماء ناحيتي شرا التابعة لمقاطعة عفرين المحتلة، وتل رفعت التابعة لمقاطعة الشهباء.