الطيران المسيّر للاحتلال التركي يحلق فوق مقاطعة عفرين والشهباء

خبر 2023-02-26T13:45:00

يحلق في هذه الأثناء، الطيران المسيّر للاحتلال التركي فوق الشهباء وناحيتي شرا وشيراوا. 

(س ر)

ANHA


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