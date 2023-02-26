الطيران المسيّر للاحتلال التركي يحلق فوق مقاطعة عفرين والشهباء خبر 26 شباط 2023, الأحد - 13:45 2023-02-26T13:45:00 يحلق في هذه الأثناء، الطيران المسيّر للاحتلال التركي فوق الشهباء وناحيتي شرا وشيراوا. (س ر) ANHA إقرأ أيضاً الآلاف في حلب يودعون جثمان الشهيد حمزة كوباني شارك الآلاف من أهالي حيي الشيخ مقصود والأشرفية الي... لجنة شلير لحماية الطفل تشجب استغلال تركيا لكارثة الزلزال في خطف الأطفال استنكرت لجنة شلير لحماية الطفل، اليوم الأحد، استغ... مقتل وإصابة شخصين باستهداف مجهول في ريف درعا وسط استمرار الفوضى والفلتان الأمني، قتل وأصيب شخص...