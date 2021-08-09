الطيران الحربي الروسي يشن غارات جوية على ريف إدلب

ويواصل الطيران الحربي الروسي تحليقه في أجواء مدينة إدلب، مع تنفيذه لأكثر من 6 غارات جوية على منطقة حرش الشيخ بحر بريف إدلب الشمالي، دون ورود أنباء عن خسائر بشرية.

ويتواجد في محيط المنطقة التي تعرضت للقصف عدد كبير من النازحين، كما تضم مقرات عسكرية لمرتزقة تركيا، بحسب ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وكانت طائرة حربية روسية قصفت قبل يومين، مواقع لمرتزقة تركيا في محور دوير الأكراد في ريف حماة الشمالي الغربي قرب الحدود الإدارية لمدينة اللاذقية، كما قصفت بـ 3 غارات جوية استخدمت صواريخ شديدة الانفجار، أماكن في محيط بلدة البارة في ريف إدلب على مقربة من نقطة للاحتلال التركي هناك.

(ل د)