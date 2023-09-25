الطيران الحربي الروسي نفّذ 8 غارات جوية ضمن منطقة خفض التصعيد

نفّذ الطيران الحربي الروسي غارات جوية جديدة على قرية العنكاوي بسهل الغاب في ريف حماة الغربي، وقرية الحلوبة بريف إدلب الجنوبي، ضمن منطقة " خفض التصعيد" بحسب ما نقله المرصد السوري.

وأفاد المرصد أنه شنّ الطيران الحربي الروسي 8 غارات منذ صباح اليوم دون ورود معلومات عن خسائر بشرية، فيما أشار بأن المناطق المستهدفة تنتشر فيها نقاط لمرتزقة "تحرير الشام، أنصار التوحيد، والحزب الإسلامي التركستاني" وعدة مجموعات مرتزقة أخرى من بينها مرتزقة تابعة لما يسمى "بالجيش الوطني".

وتأتي الغارات الجوية بعد استهداف طائرة مجهولة لقرية جلاب في محيط السقيلبية بريف حماة الغربي، من ضمن مناطق سيطرة قوات حكومة دمشق، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية.

وأشار المرصد أن، بتاريخ 6 أيلول الجاري، قتل 5 مرتزق من "أنصار التوحيد"، وأصيب 3 آخرون بجروح متفاوتة، نتيجة للغارات التي نفذتها طائرات حربية روسية على قرية الفطيرة بجبل الزاوية جنوبي إدلب المحتل.

كما شنّ الطيران الحربي الروسي غارتين على محيط قرية البارة بجبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، ضمن منطقة "خفض التصعيد".

(س ع)