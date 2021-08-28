التين المجفف.. من أقدم طرق تخزين المونة وأكثرها فائدة

يكاد لا يخلو بيت أو حديقة أو بستان في ناحية تربه سبيه من شجرة التين والتي هي من الفاكهة اللذيذة والصحية. وكون ثمار التين سريعة التلف، فقد لجأ الأهالي إلى عملية تجفيفه منذ القدم من أجل الاحتفاظ به على مدار العام.

وتنتشر زراعة أشجار التين على طول الجغرافية السورية منذ آلاف السنين بحكم تأقلم هذه الشجرة مع البيئة وهناك 3 أنواع من التين يزرع في إقليم الجزيرة وهو التين الأحمر والتين الأصفر والأخضر وكل الأنواع يتم تجفيفها والاحتفاظ بها كمونة لفصل الشتاء. وتتميز حبات التين الأصفر بحجمها الكبير.

فوائد التين المجفف

ثمار التين من الفاكهة التي لها أهمية صحية حيث يحتوي التين المجفف على مستويات عالية من البروتين والكربوهيدرات والكالسيوم وفيتامين ك والبوتاسيوم والحديد والمغنيسيوم كما وتعتبر مصدراً غنياً بالألياف.

كما أن للتين المجفف فوائد صحية أخرى مثل العناية بالبشرة وخفض ضغط الدم المرتفع وتقوية الجهاز المناعي لاحتوائه على نسبة عالية من فيتامين ج.

طرق تجفيف التين

تختلف طرق تجفيف التين في سوريا من منطقة إلى أخرى، ففي مقاطعة قامشلو في شمال شرق سوريا يعتمد الأهالي على الطرق الطبيعية المتوارثة بتعريضها للشمس حيث يقومون باختيار حبات التين الناضجة وجنيها.

وعن هذه الطريقة أشارت لنا حسينة كالو، من أهالي قرية ديرنا قلنكا، أنهم يقومون بحرق عود من شجر العنب ووضعه في وعاء من الماء لمدة نصف يوم حتى يتم تصفية الماء بعدها يقومون بإضافة كأس من الزيت وكأس من السكر والكربونات إلى الماء.

بعد غلي الماء يقومون بوضع ثمار التين في كيس من الخيش ووضعها في الماء المغلي بعدها يقومون بوضع الثمار على أواني وخلطها بالطحين وتعريضها للشمس وبعد أن تجفف الثمار يقومون بوضعها في أكياس وتحفظ كمونة للشتاء.

حسينة كالو أكدت لنا أن هذه العملية من أفضل الطرق وقد توارثتها من والدتها ولها أهمية كبيرة حيث يقومون بالاستفادة منها في الشتاء كغذاء طبيعي بالإضافة إلى تقديمها كحلوى للضيوف.

(سـ)

ANHA