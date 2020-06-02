التيار الكهربائي يتسبب بانقطاع المياه عن ناحية تل حميس

تجمّع العشرات من أبناء ناحية تل حميس في مقاطعة قامشلو أمام مجلس الناحية للمطالبة بتأمين مياه الشرب بعد انقطاع التيار الكهربائي لمدة 24 ساعة الماضية بشكل متواصل، ووعد المجلس بإيجاد حل سريع لمطالبهم.

وتعتمد مياه ناحية تل حميس على التيار الكهربائي، إذ تعمل كافة مضخات المياه على التيار الكهربائي، الذي انقطع بشكل تام منذ يوم أمس الاثنين، نتيجة عطل في عنفات السويدية.

وطالب الأهالي مجلس الناحية خلال التجمع بإيجاد حل سريع لمشكلة تأمين مياه الشرب، والتواصل مع هيئة الطاقة لإيجاد حل لمشكلة انقطاع الكهرباء.

ووعد الرئيس المشترك لمجلس الناحية هيال الخوير بتأمين مياه الشرب للناحية بشكل كامل قدر المستطاع، أما بالنسبة لانقطاع التيار الكهربائي فبيّن أن هناك ورشات صيانة تعمل على إصلاح العطل.

ومن المقرر الاستعانة بصهاريج البلدات التابعة لناحية تل حميس، وتوزيع مياه الشرب على الأهالي عن طريق الكومينات البالغ عددها 12 كوميناً.

(ش أ/أ ب)

ANHA