التوتر يتصاعد في غزة... غارات إسرائيلية عقب إطلاق قذيفة صاروخية من القطاع

ذكر مراسلنا في غزة، أن الجيش الإسرائيلي شن سلسلة غارات جوية وصفتها مصادر محلية بـ"العنيفة والواسعة" على مواقع تابعة للفصائل الفلسطينية وأراض زراعية في غزة، دون أن تسفر عن تسجيل إصابات.

وقال، إن الغارات استهدفت مناطق متفرقة من غزة، وأحدثت دمار كبير في مناطق الاستهداف، وأنها جاءت بعد سلسلة من التهديدات الإسرائيلية بشن حرب على القطاع ردا على التوتر الذي تشهد الحدود واستمرار إطلاق البالوانات الحارقة والمفخخة التي أدت إلى حرائق واسعة في أحراش المستوطنات.

وفي وقتٍ سابق من اليوم، هدد رئيس الحكومة الإسرائيلية بالتصعيد العسكري في قطاع غزة، ومواصلة سياسية الاغتيالات بحق قادة الفصائل".

وأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم: " أنه رصد "إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة داخل الأراضي الإسرائيلية"، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل؛ وذلك في بيان عقب إعلانه دوي صافرات الإنذار في مدينة عسقلان ومستوطنات غلاف غزة".

وكانت حركة حماس، قد صرحت على لسان الناطق باسمها فوزي برهوم، أنها مستعدة لخوض معركة كسر الحصار عن غزة، بكل قوتها وإمكانياتها، وأنها لن تقبل باستمرار الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة منذ ما يزيد عن 14 عاماً.

ANHA