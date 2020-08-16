التوتر يشتد في غزة: قصف متبادل وعودة فعاليات الإرباك على الحدود

شهد يوم أمس، بدء أولى فعاليات الإرباك الليلي على حدود غزة. وهي فعاليات تهدف إلى إرباك عمل الجيش الإسرائيلي وإزعاجه، ما دفع الأخير إلى استهداف مواقع لحماس والفصائل الفلسطينية، لترد الأخيرة بإطلاق صاروخين صوب بلدة سديروت، لحق رد الفصائل استهداف إسرائيلي آخر.

تبع ذلك، تهديدات متبادلة بين الفصائل والجيش الإسرائيلي، إذ هدد وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس بالرد بقوة على "الاستفزازت" على الحدود.

وقال: "كل بالون أو صاروخ يسقط في إسرائيل وينتهك سيادتها تتحمل مسؤوليته حماس. بإطلاق الصواريخ والبالونات تحرق حماس الصناعة في غلاف غزة وتقوض قدرة الإسرائيليين على العيش بأمان".

وأضاف: "إذا لم يكن هناك هدوء في سديروت فلن يكون هناك هدوء في غزة أيضًا، والجيش سيرد بقوة".

فيما قالت حركة حـــماس: "إن تعمد استهداف الاحتلال الإسرائيلي للمتظاهرين السلميين شرقي قطاع غزة، وإصابة عدد منهم بالرصاص الحي، تجرؤ على الدم الفلسطيني، وجريمة تضاف إلى سجله الأسود بحق شعبنا وأهلنا في قطاع غزة المحاصر".

وتابعت: " نحمل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن نتائج وتبعات هذا التصعيد".

كذلك، هددت حركة الجهاد الإسلامي، بالقول: "إن من حق المقاومة أن ترد على العدوان المتصاعد، وأن المقاومة قادرة على لجم العدوان وردع الإرهاب الصهيوني".

وقالت الحركة:" إننا نؤكد دعمنا وإسنادنا للشباب الثائر على الحدود، واستعداد المقاومة لحمايته والرد على أي مساس من الاحتلال بالمشاركين في فعاليات الشباب الثائر التي تعبر عن الغضب الشعبي الفلسطيني في وجه الحصار والعدوان".

ومساء أمس، عادت وحدات الإرباك الليلي للعمل قرب السياج الأمني، وتمثل هذه الوحدات ورقة ضغط وإرباك من الفصائل. وذلك للضغط على إسرائيل لرفع الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة منذ ما يزيد عن 14 عامًا.

ويشير مراسلنا من غزة إلى أن إطلاق الصاروخين صوب البلدة الإسرائيلية يحمل رسالة من الفصائل لإسرائيل تتمثل بإعلان استعدادها للتصعيد العسكري وعدم رغبتها في التسامح مع الغارات الإسرائيلية التي تستهدف غزة منذ الأسبوع الماضي.

(ع م)