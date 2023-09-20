التوتر القائم في الحسكة يهدد السكان وأنباء عن إصابة امرأة برصاصة طائشة ـ تم التحديث

أفادت مراسلة وكالتنا بسقوط قذيفة على منزل المواطن عمر شيخموس حسين، في حي الصالحية بمدنية الحسكة، مصدرها المربع الأمني الذي يشهد توتراً بين مرتزقة الدفاع الوطني وقوات حكومة دمشق.

وحسب الأنباء الأولية، فقد ألحقت القذيفة أضراراً مادية.

كما وردت أنباء عن إصابة امرأة برصاصة طائشة في حي المفتي.

شهدت مدينة الحسكة توتراً أمنياً بين قبيلة الجبور ومرتزقة الدفاع الوطني التابع لقوات حكومة دمشق في 13 آب المنصرم، على خلفية اعتداء متزعم المرتزقة المدعو "عبد القادر حمو" على أحد وجهاء القبيلة، وطالبت القبيلة بضرورة تسليم "حمو"، إلا أن حكومة دمشق لم تحرك ساكناً.

وفي 13 أيلول، سيطرت قوات حكومة دمشق على نقاط لمرتزقة الدفاع الوطني، وحشدت قواتها "الهجانة" في الشوارع المحيطة بمنزل متزعم المرتزقة المدعو "عبد القادر حمو" بالقرب من "فرع حزب البعث" وحديقة "تشرين"، ونشرت القناصة على أسطح الأبنية والدوائر الحكومية المطلة على المنزل ومحيطه.

وازدادت حدة التوترات بين مرتزقة الدفاع الوطني وقوات حكومة دمشق، منذ ليلة أمس، لتتطور إلى اشتباكات، وسقطت عدّة أعيرة نارية ضمن أحياء المدينة، وحسب المعلومات الأولية هناك قتلى وجرحى في صفوف الطرفين.

(م ح)

ANHA