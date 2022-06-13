الطوائف المسيحية تستذكر شهداء مجزرة سيفو

نظم حزب الاتحاد السرياني السوري في ديرك ندوة حول مجزرة سيفو في كنيسة مارت شموني وسط مدينة ديرك وبحضور راعي الكنيسة بشارة شمعون والأحزاب السياسية الكردية والطوائف المسيحية في ديرك وقوات سوتورو والمجلس العسكري السرياني .

وبعد الوقوف دقيقة صمت ألقى عضو الهيئة التنفيذية لحزب الاتحاد السرياني السوري أفرام إسحاق كلمة قال فيها" إن الدولة العثمانية ارتكبت أفظع المجازر بحق الأرمن والسريان والكلدو آشوريين وجميع الطوائف المسيحية دون رحمة أو شفقة تحت ستار إسلامي".

وتطرق إسحاق إلى المجازر التي ترتكبها العثمانية الجديدة المتمثلة في حزب العدالة والتنمية ضد شعوب سوريا عامة وشمال وشرق سوريا بشكل خاص والجرائم التي ترتكب في عفرين وسري كانيه وكري سبي والقصف اليومي الذي يستهدف المنطقة.

وأشاد إسحاق بدور العشائر الكردية والشعب الكردي الذين استشهدوا أثناء الدفاع عن الشعب الأرمني والطوائف المسيحية أثناء مجزرة سيفو التي ارتكبتها السلطنة العثمانية".

ومن ثم أوقد المشاركون في الندوة الشموع أمام كنيسة مارت شموني وسط مدينة ديرك لاستذكار شهداء مجزرة سيفو.

(ع-ع/ك)

ANHA