الطوائف المسيحية تحتفل بعيد القيامة

توجّه، صباح اليوم، أبناء الطوائف المسيحية في مقاطعة قامشلو، إلى الأديرة والكنائس؛ للمشاركة في قداس عيد القيامة بالنسبة إلى الكنائس الغربية، أما بالنسبة للكنائس الشرقية فنظم شعانين العيد.

بدأت طقوس الاحتفال بأداء التراتيل والترانيم والصلوات والأدعية الخاصة بهذه المناسبة، ودقت أجراس الكنائس الشرقية بمناسبة عيد الفصح في كنيسة مريم العذراء في حي الأربوية في المدينة.

فيما أقيم قداس يوم القيامة في كنيسة مار بطرس وبولس للسريان الكاثوليك، وبعد الانتهاء من القداس، هنأ الأب يوسف العاصي، جميع المسيحين والعالم بالعيد، ودعا "لحلول السلام في سوريا وتعزيز التآخي بين كافة الأديان"، ليتبادل بعدها المحتفلون التهاني فيما بينهم.

في ديرك

وفي مدينة ديرك، بدأ الاحتفال في كنيستي مار دودو ومار شموني في ديرك على صوت نواقيس الكنائس وأداء الصلوات والتراتيل والطقوس الخاصة بعيد القيامة.

وبعد الانتهاء من قداس الاحتفال بعيد القيامة، بدأت فرقة كشاف سوريا الفوج الكشفي الرابع بتقديم عدد من الفقرات الموسيقية.

وضمن مراسم عيد القيامة يتم تلوين البيض وتوزيعه على الأطفال في إشارة إلى ولادة حياة جديدة لدى الشعب السّريانيّ الآشوريّ الكلدانيّ، بالإضافة إلى تزيين الكنائس والمنازل.

يعرف عيد الفصح الشرقي، عيد القيامة، بأنه أعظم الأعياد المسيحية وأكبرها، يستذكر فيه المسيحيون قيامة المسيح عليه السلام من بين الأموات بعد ثلاثة أيام من صلبه وموته كما هو مكتوب في العهد الجديد، وفيه ينتهي الصوم الكبير الذي يستمر عادة خمسين يوماً، كما ينتهي أسبوع الآلام، ويبدأ زمن القيامة المستمر في السنة الطقسية أربعين يوماً حتى عيد العنصرة.

(كروب/آ)

ANHA