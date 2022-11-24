التشبث بالأرض والمقاومة..  خيار أهالي شمال وشرق سوريا في وجه الهجمات التركية

جاء ذلك خلال تصريحات مقتضبة أدلى بها أهالي عدد من مدن ومناطق شمال وشرق سوريا بمختلف مكوناتهم من "عرب وكرد" رداً على الهجمات التركية الأخيرة على مناطق شمال وشرق سوريا.

علي السعيدي من أبناء مدينة منبج قال حول الموضوع "هجمات تركيا على مناطقنا، وسوريا عامةً ومدينة كوباني ومنبج خاصةً، تسعى لضرب الاستقرار الذي ننعم به في قرانا ومدننا، لذلك لن نترك بلدنا وأرضنا فهذا البلد بلدنا وسنبقى متمسكين بأرضنا وندافع عنها بكل قوتنا".

فيما قالت المواطنة خديجة العلي من أهالي المدينة ذاتها "لا نقبل بهذه الاعتداءات، فتركيا تستهدف أبنائنا واملاكنا وممتلكاتنا، كسوريين بكل تأكيد لا نرضى بالتدخل التركي واحتلال مناطقنا، ما تقوم به تركيا إجرام بحق شعوب المنطقة،

في رأي آخر من مدينة منبج، قالت المواطنة أميرة الجاسم رداً على تصعيد دولة الاحتلال التركي العسكري الأخير،: "يريد احتلال أراضينا، يريد ان يحتل منبج وغيرها من الأراضي السورية، لن نسمح لاردوغان أن يحتل أراضينا، لأن مدينة منبج لنا ونحن سكانها الأصليين".

وأضافت "هذه الأرض أرضنا ولن نسمح لأي عدو كان أن يحتل شبر منها، وسنبقى في المدنية مقاومين في وجه كافة الاعداء الذين يحاولون زعزعة أمننا واستقرارنا، ويحولون أن يقضوا علينا".

أهالي الشهباء: لا نهاب من قصف الاحتلال، مقاومين ومتشبثين بترابنا

خليل خليل من أهالي الشهباء أكد "لأجل الوطن والتراب مستعدون للدفاع بكل ما نملك".

سهام علو استنكرت الصمت الدولي حيال هجمات الاحتلال التركي، وقالت "إننا ماضون حتى تحقيق الحماية والحرية ولكافة الشعوب المنطقة والمكونات المتواجدة من كرد وعرب وتركمان وسريان واشور".

إلى جانب ذلك تحدث الشاب أحمد الحسن من أبناء مقاطعة الشهباء مشيراً إلى أن " الدولة التركية أفلست سياسياً واقتصادياً ولجأت إلى أسلوب الترهيب".

فيما وصف الشاب طلعت ولو من أهالي مقاطعة الشهباء ممارسات الاحتلال التركي بالإرهابية.

منى كبك، مشرفة بلجنة التدريب المجتمع الديمقراطي في مدينة حلب قالت حول الموضوع "خضنا الكثير من التجارب على أسس حرب الشعب الثورية، عشنا الكثير في حي الشيخ مقصود؛ الذي هو مثال للنضال، وكذلك في مقاومة عفرين وسري كانيه".

مؤكدة أن " ينبغي علينا أن نرفع من وتيرة الكفاح ضد هذه الهجمات".

من جهتها، أشارت إدارية مؤتمر ستار في حلب، روشين موسى، أكدت أن "الشعب بأكمله سيقاوم، ويستنكر التهديدات وهجمات المحتل"

وقالت الرئيسة المشتركة لمنتدى حلب الثقافي، ليلى خالد "موقفنا سيكون موقف واحد؛ وهو الصمود في وجه الأعداء والمقاومة ومحاربة أي هجمات تُشنّ على مناطقنا".

(كروب/ك)

ANHA