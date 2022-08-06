وبحسب مراسلنا في غزة، فقد ارتفعت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة إلى 13 قتيلاً، بينهم قيادي بارز في حركة "الجهاد الإسلامي" وطفلة وامرأتين، بالإضافة إلى إصابة أكثر من 90 آخرين.

وأفاد مراسلنا بأن "سرايا القدس" الذراع العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" أعلنت أنها قصفت مدينة تل أبيب ومطار "بن غوريون"، والمدن الإسرائيلية الأخرى كأسدود وبئر السبع وعسقلان ونتيفوت وسديروت"رداً على العدوان المتواصل" وفق بيانها.

ووفق بيان للسرايا، فإن "ردها على العدوان سيستمر، ولن يتوقف".

ويذكر مراسلنا أن الجيش الإسرائيلي يصعّد من عملياته في غزة، إذ قصف منازل وعمارة سكنية اليوم.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، ران كوخاف، صباح اليوم، السبت، إنه "لا توجد مفاوضات جارية للتهدئة في هذه المرحلة". كما أكد مصدر في حركة "الجهاد الإسلامي"، أنه "لا حديث عن تهدئة أو وساطات حتى الآن والوضع يتجه للتصعيد".

فيما أعلنت مصادر إسرائيلية إصابة 3 إسرائيليين، بينهم جنديان في قذائف من غزة.

(ع م)