التصعيد الروسي يتواصل على مناطق متفرقة من إدلب

وتواصل المقاتلات الروسية تصعيدها على المنطقة المسماة "خفض التصعيد" مستهدفة لليوم الثالث على التوالي مناطق متفرقة من مدينة إدلب، إذ وصلت الغارات الروسية حتى اللحظة إلى نحو 10 غارات جوية استهدفت محيط قرية الشيخ يوسف في ريف إدلب الغربي، وفق ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

كما استهدفت الغارات الروسية محيط السجن المركزي قرب مدينة إدلب ومحيط محطة سيجر للمياه والتي تغذي مدينة إدلب والقرى الغربية منها، مما أدى إلى خروجها عن الخدمة نتيجة تضرر بعض الأنابيب، بالإضافة إلى الغارات التي طالت الأطراف الشرقية لجبل الأربعين وحرش مصيبين في محيط مدينة أريحا قرب أوتستراد الـ M4 "حلب – اللاذقية" الدولي.

(د ع)