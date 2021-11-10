التركمان والعرب والشركس يؤكدون أن تكاتفهم سيفشل مخططات تركيا الاستعمارية

لا تزال تهديدات وانتهاكات الاحتلال التركي للشعوب في شمال وشرق سوريا مستمرة بهدف زعزعة الأمن والاستقرار الذي تعيشه المكونات فيها.

وحيال هذا الموضوع قالت رابعة بكرو من المكون العربي، أن "جميع المكونات بعد التحرير أصبحوا متماسكين فيما بينهم، ولكن هناك بعض الخلايا النائمة تعمل على تحريض الناس وزرع الفتنة بين المكونات هدفها زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، ولكن بفضل مشروع الأمة الديمقراطية فشلت هذه الفتن".

وتابعت رابعة حديثها بأن "الاحتلال التركي يريد احتلال المزيد من الأراضي السورية، ولكننا سنقف بوجه هذه التهديدات والهجمات بوحدتنا وتماسكنا وأن نقف مع قواتنا الذين يدافعون عن أرضنا ولا نقف مكتوفي الأيدي ونحن نرى كيف العدو يهاجمنا ويحتل أراضينا".

وبدورها قالت فاطمة ناجي من المكون التركماني في مدينة منبج: "كنا في السابق نعيش بظلام دامس وأما الآن تحررنا وحصلت كل المكونات على حقوقها وهذا ما أزعج تركيا، لذا نراها تهددنا، وعلى جميع المكونات التكاتف يداً بيد على الحدود وعدم السماح لأي شخص أن يسيطر على أرضنا أو كرامتنا".

وأشارت "نحن كمكون تركماني ندعو باقي المكونات في شمال وشرق سوريا أن يكونوا متّحدين بوجه التهديدات والانتهاكات التي تقوم بها الدولة التركية، ونعمل على إيقافها لعدم التدخل في أمورنا فنحن نعيش في هذه المنطقة في أمن وأمان، ونحن دعاة سلام واحترام".

أما تالين ضياء الدين من المكون الشركسي في مدينة منبج فقد جددت ثقتها بالأهالي المتواجدين في المنطقة بأنهم سيتجاوزن هذه الفترة الصعبة باتحادهم مع بعضهم ضد أي تهديد خارجي، وأكدت على ثقتها التامة بأن الفتن التي تروجها دولة الاحتلال التركي عبر عملائها لن تؤثر على الإرادة الحرة لشعب المنطقة المتماسك من خلال مشروع الأمة الديمقراطية المبني على مبدأ أخوة الشعوب والتعايش المشترك.

(ج)

ANHA