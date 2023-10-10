التربية والتعليم تدين جريمة استهداف تركيا للطلاب في عين عيسى

أصدرت هيئة التربية والتعليم في إقليم الفرات، اليوم، بياناً إلى الرأي العام، قرئ أمام مدرسة دجلة والفرات في مدينة كوباني، تنديداً بجريمة ارتكبها الاحتلال التركي في بلدة عين عيسى، راح ضحيتها الطالبان الشقيقان أحمد ونادية عياش.

البيان قرئ من قبل المدرّس ريزان عطو، وجاء فيه: "استهدف الاحتلال التركي يوم أمس الطالب أحمد عياش والطالبة نادية عياش بالقذائف العشوائية، ما أدى إلى ارتقائهما إلى مرتبة الشهادة. والتأثير بشكل سلبي على نفسية الطلاب واستقرار المنطقة".

وأدان بيان هيئة التربية والتعليم في إقليم الفرات الجريمة التي وصفها بالنكراء، التي قام بها الاحتلال التركي بحق الطالبين، وكذلك استهداف أكاديمية الأمن الداخلي، الذي استشهد على إثرها 29 من أعضاء قوات مكافحة المخدرات".

وناشد البيان "المنظمات الدولية والحقوقية ومنظمة اليونيسيف والدول الضامنة تحمّل مسؤولياتها وإيقاف العدوان التركي ووضع حد لتماديه، ومحاسبته على جرائم الحرب".

(ز س/د)

ANHA