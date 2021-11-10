التقدمي يدين مجزرة قامشلو ويناشد القوى الكردية لتحقيق الوحدة في هذه المرحلة الحساسة

وجاء ذلك عبر بيان أصدره الحزب الديمقراطي التقدمي في سوريا، تعليقاً على المجزرة التي ارتكبها الاحتلال التركي في حي الهليلية بمدينة قامشلو والتي أدت لاستشهاد 3 أشخاص من عائلة واحدة، وقال في البيان:

"بتاريخ 9-11-2021 في أحد الأحياء السكنية في مدينة قامشلو تم استهداف سيارة تقل ثلاثة أشخاص من عائلة واحدة من قبل طائرة مسيرة تركية وفق بيان لأسايش الإدارة الذاتية أدى إلى استشهاد كل من يوسف كلّو واثنين من أحفاده.

إن هذا العمل الوحشي يزيد من تعقيدات المشهد السياسي والأمني المعقد أصلاً في المنطقة ويدخل المنطقة في حالة من عدم الاستقرار.

إننا في الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا في الوقت الذي ندين ونستنكر مثل هذه الممارسات المنافية للأعراف والقيم الإنسانية نناشد في الوقت نفسه القوى والأحزاب الكردية إلى تجاوز خلافاتها والعمل على تحقيق وحدة الصف الكردي في هذه المرحلة الحساسة والدقيقة من تاريخ شعبنا الكردي".

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ANHA