التنظيمات النسوية في شمال وشرق سوريا تكشف برنامج فعاليات 8 آذار

هذا وتجمعت الحركات والتنظيمات النسائية في شمال وشرق سوريا، اليوم الثلاثاء، أمام مركز مؤتمر ستار بمدينة قامشلو، للإدلاء ببيان إلى الرأي، كشفت فيه عن برنامج فعالياتها بمناسبة الثامن من آذار، اليوم العالمي للمرأة.

كما أعلنت عن شعار فعالياتها، وهو "نضالنا ضمان حرية المرأة"، وعن تاريخ البدء بهذه الفعاليات.

هذا وقرأت البيان باللغة الكردية العضوة في مجلس مؤتمر ستار بيريفان يونس، أما باللغة العربية فقرأته خولة العيسى، العضوة في منسقية مجلس المرأة في شمال وشرق سوريا.

وجاء في نص البيان:

برنامج 8 آذار لجميع التنظيمات والحركات النسائية في شمال وشرق سوريا:

يوم الثامن من آذار هو يوم المقاومة والنضال للمرأة والذي يعلو فيه صوت النساء في كافة أنحاء العالم في وجه الظلم والاستبداد والاضطهاد واللامساواة والاحتلال والإبادة.

نحن تنظيمات المرأة في شمال شرق سوريا بفعاليتنا ونشاطنا، والذي نستقبل فيه الثامن من آذار وتحت شعار نضالنا ضمان حرية المرأة، نتابع مسيرة المقاومة والنضال من الإرث التاريخي لمقاومة النساء العاملات في معمل النسيج والذي يستمر إلى يومنا هذا. فتاريخنا مليء بالدماء وتضحيات النساء اللواتي كان لنضالهن الفضل في ارتقاء ثورتنا إلى هذا المستوى، ولنحقق المكتسبات لثورة المرأة، بالنضال المستمر دون الانقطاع في جميع ميادين الحياة الاجتماعية والسياسية والعسكرية والإدارية والحقوقية، ليمكننا من التحرر على كافة الصعد، كون العبودية والعنف يمارس على المرأة في كل لحظة، فعلينا نحن تنظيمات المرأة العمل والمقاومة في كل لحظة لنحقق الحرية لكافة نساء العالم، بتكاتفنا وتعاضدنا ونضالنا وبنشاطاتنا المتعددة والمتنوعة والمؤثرة، لتكون قادرة على تحقيق تغيير وتحول المجتمعات والأنظمة السائدة إلى مجتمعات تسودها الحرية والديمقراطية.

فعاليات 8 آذار هي استمرارية لحملة (لا للاحتلال والإبادة معًا نحمي المرأة والحياة) وستكون ضمن إطار استذكار الشهيدة ليلى آغري وشهيدات مجزرة حلنج وتل رفعت والدشيشة.

- ستبدأ الفعاليات اعتباراً من 23 شباط، من قبل جميع التنظيمات والحركات النسائية في شمال وشرق سوريا تحت شعار (نضالنا ضمان حرية المرأة).

- إلقاء المحاضرات من قبل مؤتمر ستار ابتداء من تاريخ 23 إلى 28 شباط على مستوى النواحي والبلدات والمؤسسات.

- القيام بمسيرة سيارات مزينة بألوان 8 آذار في جميع المقاطعات.

- تنظيم مسيرة حاشدة في الشدادي بتاريخ 1 آذار بمشاركة مجلس المرأة في PYD ومؤتمر ستار ومجلس مقاطعة الحسكة من أجل استذكار الرفيقتين الشهيدتين اللتين فقدتا حياتهما على يد داعش وتنظيم مسيرة حاشدة في التاريخ نفسه في الشهباء من أجل استذكار شهداء تل رفعت.

- تنظيم مهرجان المرأة في قامشلو بتاريخ 1 و2 آذار، يتضمن فقرات فنية ومعرض للأشغال اليدوية والأطعمة الشعبية.

- تنظيم فعاليات لمساندة وتعظيم دور ypj - HSMB وباقي قوى الحماية بتاريخ 2 آذار، عبر عرض واستعراض عسكري من قبل أسايش المرأة وHPC jin .

- تنظيم فعاليات من أجل النساء ذوات الاحتياجات الخاصة بإعطاء المحاضرات والنشاطات الفنيّة في 3 آذار.

- تنظيم فعاليات ضمن إطار مشروع تغيير الذهنية الذكورية وفتح دورة تدريبية للرجال، ومحاضرات، ومسيرة للرجال في أحد المدن في 4 آذار.

- تنظيم فعاليات بهدف حرية القائد APO (مسيرات حاشدة برفع صور القائد - افتتاح معارض لعرض صور القائد في مقاطعات قامشلو - كوباني - الشهباء) في 5 آذار.

- تنظيم احتفالية مركزية حاشدة بمشاركة قرابة 10000 امرأة في ساحة نوروز للاحتفال بعيد المرأة في 6 آذار.

- تنظيم احتفالية عيد المرأة في 8 آذار في جميع المدن.

- تحت شعار (لا للمؤامرة – لا للاحتلال –لا للعنف) بدء مجلس المرأة في PYD بتنظيم حملة تستمر لـ 3 أشهر

- مجلس المرأة الشابة:

ـ إلقاء محاضرات عن 8 آذار في جميع المدارس والمعاهد والجامعات وتوزيع بروشورات عن 8 آذار وتنظيم فعاليات مكثفة مع الهلال الذهبي مثل (الزراعة – المسيرات – المسابقات الرياضية – مسابقة الدراجات – المهرجانات – عرض الفلكلور والدبكات - عرض الأفلام والوثائقيات - معارض اللوحات والصور –المسابقات الشعرية - المحاضرات – عرض سنفزيونات- معارض اللباس الشعبية والفنون اليدوية – زيارة مقابر الشهداء ومخيمات اللاجئين وتوزيع الورود على النساء).

- تنظيم فعاليات خاصة للجنة أمهات الكريلا.

- التحضير لفعاليات بخصوص المواضيع الأساسية (المرأة والعنف – المرأة والحماية) وذلك من خلال عقد ندوات حوارية وكونفرانسات للنقاشات.

- عقد ندوة حوارية وفعاليات أخرى عن المرأة العفرينية (مقاطعة الحسكة).

- ارتداء الزي الفلكلوري من بداية آذار حتى نهاية فعاليات نوروز.

- تحضير وتوزيع بيان من قبل لجنة العلاقات الدبلوماسية لمؤتمر ستار مع صور المرأة الريادية الكردستانية والشرق أوسطية والعالمية والتعريف بتلك النساء.

- تنظيم احتفالية للرفيقات والرفاق الجرحى من قبل لجنة الهلال الذهبي بتاريخ 10 آذار.

- زيارة الرفاق القدامى وعوائل الشهداء والجرحى والكريلا وجرحى التفجيرات وأسر المعتقلين، وذلك كحملة فعاليات في كل المدن وفي جميع المقاطعات، في الفترة ما بين 8-21 آذار.

- إشعال الشموع على نهر الفرات والمرتفعات المطلة على المياه ونشر صور الرفيقة سارة والرفيقة ليلى آغري وزهرة وجميع شهيدات حلنج وتل رفعت والدشيشة على المياه.

- ضمن فعاليات 8 آذار حملة التواقيع لمحاكمة رجب طيب أردوغان "من أجل 100 حدث، جمع 100000 توقيع".

- عقد اجتماع بانضمام 1000 امرأة، بهدف شرح وتعريف المادة 1325.

- في فعاليات 8 آذار لهذا العام يجب أن يكون الاعتماد على القرى بشكل أساسي، وعلى هذا الأساس يجب إلقاء محاضرات في كافة القرى والمؤسسات الإدارية والتنظيمية حول ماهية تعريف 8 آذار، وبمشاركة جميع مجالس ولجان التنظيمات النسائية وستكون بالشكل التالي:

- مجلس سوريا الديمقراطية: إلقاء 4 محاضرات في (الرقة – الطبقة – دير الزور – منبج).

- في الجزيرة: ندوة حوارية موسعة وندوة في الرقة.

- مجلس المرأة في شمال وشرق سوريا: زيارة بعض المؤسسات الخاصة بالمرأة وتقديم الدروع لـ (وحدات حماية المرأة ـ فدراسيون الجرحى – سوتورو- مركز سرطان الثدي - أسايش المرأة – هيئة المرأة – HPC).

- زيارة مؤسسة عوائل الشهداء وزرع الأشجار في أكاديمية الرقة.

- محاضرات ضمن مخيم (روج – نوروز – تل السمن).

- برقية تهنئة بمناسبة 8 آذار للنساء على مستوى المنطقة والعالم.

- حزب سوريا المستقبل: إعطاء المحاضرات لعضوات الحزب والانضمام للفعاليات العامة.

- الاتحاد النسائي السرياني: إعطاء ندوات عن عيد المرأة في فروع الاتحاد, والانضمام إلى جميع الفعاليات العامة.

- منسقية المرأة في الإدارة الذاتية: - إعطاء المحاضرات للعاملين والعاملات في الإدارة الذاتية.

وفي ناحية تل كوجر:

- إعطاء المحاضرات للنساء في السجون ودعم الأعمال اليدوية للسجينات.

- فتح معرض للأعمال اليدوية للنساء بشكل عام.

- ندوة حوارية عن دور المرأة في الإدارة الذاتية.

- فتح دورة تدريبية للمرشدات النفسية لمركز هيئة المرأة".

ANHA