التنظيمات النسائية...تؤكد على محاسبة كل من يرتكب جرائم بحق النساء

توجت العشرات من النساء، اليوم، إلى أمام منزل المغدورة "نغم ذياب النزال" البالغة من العمر 30 عاماً، والتي قتلت على يد شقيقها مساء أمس دون معرفة الأسباب، وذلك في حي العزيزة في الحسكة.

وفور وصول النساء إلى أمام منزل المغدورة تحول التجمع إلى وقفة احتجاجية بدأت بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء. ثم أدانت عضوة منسقية مؤتمر ستار في مدينة الحسكة ريما عيسى الجرائم الوحشية التي ترتكب بحق النساء، وقالت "ندين بأشد العبارات، الوحشية التي ترتكب بحق النساء تحت ذريعة العادات والتقاليد، مشددة "لن نقبل بهذه الجرائم بحق النساء".

وأضافت "اليوم ذاع صيت ثورة روج أفا في العالم وأصبحت مثالاً في جميع انحاء العالم، بحمايتها للمرأة وحقوقها، فهل من الممكن فعل وحشية كهذه بقتل فتاة في ربيع شبابها".

مؤكدة خلال كلمتها "ان من يرتكب جريمة شنيعة كهذه بحق امرأة، لا فرق بينه وبين مرتزقة داعش".

واختتمت كلمتها بالقول "نحن كتنظيمات نسائية في شمال وشرق سوريا لن نبقى مكتوفي الايدي حيال الجرائم الوحشية التي ترتكب بحق النساء وسنحاسب من يرتكبها".

(كروب/ك)