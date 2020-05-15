التنشيط التدريجي للدورة الاقتصادية في العالم يرفع أسعار النفط

وصعد خام برنت 1.21 دولار أو ما يعادل 3.9 بالمئة إلى 32.34 دولار للبرميل، بعد أن لامس 32.44 دولار وهو أعلى مستوى منذ 14 أبريل/ نيسان الماضي، وزاد برنت نحو سبعة بالمئة أمس الخميس، ويتجه صوب تحقيق مكسب بنسبة ثلاثة بالمئة في الأسبوع بعد أن ارتفع على مدى الأسبوعين الماضيين.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 92 سنتا أو 3.3 بالمئة إلى28.48 دولار للبرميل بعد أن بلغ 28.54 دولار، وهو أعلى مستوى منذ أوائل أبريل/ نيسان الماضي، وقفز خام غرب تكساس تسعة بالمئة في الجلسة السابقة ويتجه صوب ثالث ارتفاع أسبوعي، ليصعد بنحو 15 بالمئة.

وفي ظل تخفيضات الإنتاج التي تنفذها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون كبار آخرون، تظهر أيضاً نقاط متألقة على جانب الطلب، وأظهرت بيانات صادرة اليوم الجمعة، أن الاستهلاك اليومي للنفط الخام في الصين انتعش في أبريل/ نيسان الماضي، إذ عززت مصافي التكرير العمليات.

لكن الأجواء في السوق ما زالت دون حالة التفاؤل، مع ابتعاد جائحة فيروس كورونا عن الوصول إلى نهاية، وظهور إصابات جديدة في بعض الدول التي جرى تخفيف إجراءات العزل العام بها.

ورفع باركليز توقعاته لخامي برنت وغرب تكساس الوسيط الأمريكي بما يتراوح بين خمسة وستة دولارات للبرميل لعام 2020 وبمقدار 16 دولاراً لعام 2021.

وقالت وكالة الطاقة الدولية إنها تتوقع انخفاض مخزونات الخام العالمية بنحو 5.5 مليون برميل يومياً في النصف الثاني من العام الجاري.

(ش ع)