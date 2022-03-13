التلفزيون الرسمي الإيراني: الصواريخ استهدفت قواعد إسرائيلية سرية في هولير- تم التحديث

وأعلن التلفزيون الإيراني، اليوم الأحد، أن الهجمات الصاروخية على هولير في جنوب كردستان استهدفت "قواعد اسرائيلية سرية".

وقال مسؤول أميركي لوكالة "رويترز" إن "الصواريخ الباليستية التي استهدفت أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق اليوم الأحد، أُطلقت من إيران".

وقال جهاز مكافحة الإرهاب في جنوب كردستان في بيان له إنه “في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، استهدفت مدينة هولير بـ12 صاروخا باليستيا”، مضيفاً “الصواريخ كانت موجهة إلى القنصلية الأميركية في هولير”.

وأوضح البيان أن “الصواريخ أطلقت من خارج حدود العراق وجنوب كردستان وتحديداً من جهة الشرق”، مشيراً إلى أن الهجوم لم يسفر عن “خسائر بالأرواح، ما عدا خسائر مادية”.

(د ع)