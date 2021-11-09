الطلاب المستجدون في جامعة روج آفا: هدفنا تطوير مجتمعنا

مع بداية العام الدراسي 2021 – 2022، سجل نحو ألفي طالب وطالبة في جامعات شمال وشرق سوريا، ممن أكملوا تعلميهم في المرحلة الثانوية في مدارس الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا.

بهدف تمكين الطلاب من التعبير عن رأيهم بشكل حر خلال فترة الدراسة في الجامعة، وتنظيم شؤونهم، تم تأسيس مجالس الطلاب ومجالس خاصة بالنساء في الجامعة.

عدد من طلاب كلية الآداب قسم الأدب الكردي تحدثوا لوكالتنا حول الدراسة في الجامعة.

’أنا فخورة لأنني موجودة هنا‘

الطالبة نسرين يونس من أهالي ناحية جل آغا، قالت " إن النظام الديمقراطي هو السائد في جامعة روج آفا، حيث يمنح هذا النظام الحق بالتعبير عن الرأي لكل الطلاب"، وأضافت حول الموضوع أيضاً "النظام المتبع في جامعاتنا بعيد كل البعد عن الأفكار التسلطية".

نسرين يونس نوهت إلى جامعة روج آفا قدمت لهم الفرصة للدراسة باللغة الكردية، وقالت بهذا الصدد: "إذا لم ندرس بلغتنا الأم، سوف لن نتمكن من التعريف بانتمائنا القومي، أنا الآن فخورة جداً لأنني موجودة هنا".

وأوضحت نسرين يونس أنهم يسعون إلى المساهمة في تطوير وتقدم المجتمع بعد الانتهاء من الدراسة في المجتمع.

’ من بين العديد من الخيارات فضلت دراسة الأدب الكردي‘

دلشير حسو من أهالي ناحية عامودا، قال إنه كان يرغب بالدراسة بلغته الأم، لذلك اختار الدراسة باللغة الكردية في جامعة روج آفا، وتابع حديثه قائلاً: "في الجامعة من حق كل الطلاب المناقشة مع المعلمين والتعبير عن رأيهم".

وقال دلشير حسو أن العديد من الخيارات كانت متاحة له في المفاضلة الثانية من أجل الدراسة، لكنه اختار قسم الأدب الكردي، وأشار إلى أن رغبته لا تنحصر في إكمال الدراسة والتعليم في الجامعة، بل إنه يسعى بعد التخرج من الجامعة إلى كتابة الشعر والقصص إلى جانب عمله، وأضاف أيضاً: "لكي يستفيد المجتمع من قصائدي، كما سأسعى من خلال نتاجاتي أن أقدم أفكاراً من أجل ثورة روج آفا".

ونوه دلشير حسو إلى أنه يسعى من خلال نتاجاته الأدبية إلى الكشف عن القمع والظلم الذي تعرض له الشعب الكردي، بالإضافة إلى تشجيع الشعب الكردي للاهتمام بلغته الأم.

وبحسب الجهات المعنية في جامعة روج آفا، بلغ عدد الطلاب الذين سجلوا في الجامعة هذا العام 750 طالباً وطالبة.

(ك)

ANHA