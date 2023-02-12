التكاتف طريق عبور المحن... رجل ستيني يتبرع بسترته للمتضررين من الزلزال

على طريقته أراد المواطن محمد زاهر خليل، البالغ 61 عاماً في مدينة قامشلو، المساهمة ضمن حملة " معاً لأجل الإنسانية"، التي أطلقتها الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم الجزيرة؛ لجمع المساعدات لضحايا الزلزال في شمال وشرق سوريا وسوريا وباكور كردستان عبر التبرع بسترته الشتوية الوحيدة للمتضررين.

" لا أستطيع قبول فكرة عدم استطاعتي التبرع بسبب ظروفي المادية، لهذا أتيت إلى الخيمة للتبرع بسترتي الوحيدة للمشاركة في الحملة والقيام بواجبي تجاه شعبي"، بهذه الكلمات يصف محمد خليل وضعه لمراسل وكالتنا الذي رصد الموقف تحت خيمة جمع التبرعات في مدينة قامشلو والمنصوبة في ملعب شهداء 12 آذار.

بملامح حزينة يتابع: "على أمل أن أستطيع حتى ولو تدفئة شخص واحد من الناجين والمحتاجين".

هذا وضرب زلزال بقوة 7.7 فجر يوم الاثنين، شمال كردستان وتركيا وشمال ووسط سوريا، كما طال مناطق شمال وشرق لبنان، وعمت ارتداداته منطقة شرق المتوسط مخلفاً حتى الآن آلاف الضحايا ودماراً كبيراً.

(ك /آ)

ANHA