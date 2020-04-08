التكاتف الاجتماعي صمام الأمان لمواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية

يشهد العالم بشكل عام أزمة اقتصادية نتيجة تفشي فيروس كورونا الذي قضى بشكل شبه تام على التجارة والسياحة والاقتصاد، وفي مناطق شمال وشرق سوريا كغيرها من المناطق والبلدان فرض حظر التجوال، وأبدت الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا استعدادها لتقديم سلل غذائية للأسر المحتاجة حتى إنهاء حالة الحظر.

ونظراً لتوقف العمل بشكل شبه كامل في معظم مدن ومناطق شمال وشرق سوريا، أطلق أصحاب بعض المنازل والمحال في ناحية تربه سبيه مبادرة ألا وهي إعفاء المستأجرين من دفع قيمة الإيجار لمدّة شهرين، وطالبوا بالتكاتف الاجتماعي خلال هذه الفترة، واعتبروه صمام الأمان لمواجهة الأزمة الاقتصادية.

برزان سلو يملك محلين تجاريين وسط ناحية تربه سبيه، وهما مؤجران للأهالي، أعفى المستأجرين من دفع الإيجار لمدة شهرين خلال فترة الحظر، وقال: "إن فيروس كورونا تسبب في أزمة اقتصادية، وإعفاء المستأجرين مبادرة اجتماعية إنسانية".

سلو ناشد أهالي الناحية من تجار وأصحاب البيوت للمشاركة في المبادرة وإعفاء المستأجرين من الاستحقاقات الشهرية.

وبدورها عبرت عدلة حسن الحسن إحدى المستأجرات والتي قام صاحب المنزل بإعفائها من دفع الإيجار لمدة شهرين عن سعادتها، وبيّنت: "أن إعفاءها من دفع الإيجار أمر إنساني"، وأوضحت بأن زوجها لم يستطع العمل خلال فترة حظر التجوال.

وناشدت عدلة الحسن أصحاب المحلات والتجار للمشاركة في هذه المبادرة الإنسانية.

هذا وظهرت بعض المبادرات الإنسانية الاجتماعية الأخرى في الناحية كتوزيع المواد الغذائية على أسر فقيرة أو تقديم مساعدات مادية لهم.

(أ ب)

ANHA