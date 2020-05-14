الثلاج: معتقلو داعش خطر على المجتمع الدّوليّ ويجب الإسراع في محاكمتهم

ظهرت خلال الفترة الماضية أعمال شغب وتخريب من قبل مرتزقة داعش في المعتقلات الموجودة بشمال وشرق سوريا، وبالرغم من السيطرة الأمنية على وضع المعتقلين إلّا أنّ أهالي المنطقة يعتبرون معتقلي داعش خطراً على المجتمع، ويجب محاكمتهم في شمال وشرق سوريا.

ويوجد ضمن سجون الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا الآلاف من معقلين داعش الأجانب، انضمّوا لصفوف المرتزقة من أكثر من 50 دولة أوروبّية واجنبية، وارتكبوا أفظع الجرائم بحقّ شعب المنطقة، ومعظم هؤلاء المرتزقة دخلوا الأراضي السورية عبر الحدود التركية.

عضو الهيئة القيادية في حزب الحداثة والديمقراطية لسوريا إبراهيم الثلاج بيّن أنّ قوات سوريا الديمقراطية تصدّت لمرتزقة داعش، واستطاعت أن تنتصر عليهم، وقدّمت آلاف التضحيات.

وأوضح الثلاج أنّ الآلاف من المرتزقة سلّموا أنفسهم لقوات سوريا الديمقراطية، وقال: "إلّا أنّ هؤلاء المعتقلين يشكّلون عبئاً على الإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية كون ملفّهم بات يؤرّق شعوب المنطقة".

الثلاج أوضح أنّ "الإرهابيين" يحاولون بين الحين والآخر إثارة التخريب والقيام بأعمال شغب، وتابع: "لذا يجب ألا ننسى أنّ ملفّهم معقّد وشائك وأنّهم يشكّلون خطراً على المجتمع الدولي بشكل عام، ويجب إقامة محكمة دولية في شمال وشرق سوريا والإسراع في محاكمتهم".

عضو الهيئة القيادية في حزب الحداثة والديمقراطية لسوريا طالب المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته تجاه ملف معتقلي داعش ومحاكمتهم وفق القوانين الدولية على أرض شمال وشرق سوريا.

(أ ب)

ANHA