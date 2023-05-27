التحديات التي تعيق المرأة الريفية عنوان محاضرة في ريف دير الزور

الندوة عقدت في مبنى حزب سوريا المستقبل في بلدة محيميدة بريف دير الزور الغربي بحضور العديد من ممثلي وممثلات حزب سوريا المستقبل وممثلي وممثلات حركة الشبيبة الثورية بدير الزور .

بعد الوقوف دقيقة صمت تحدثت الناطقة باسم مجلس المرأة في حزب سوريا المستقبل، منى الحمادي حول التحديات التي تواجه المرأة الريفية على مختلف الصعد الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

وقالت حول ذلك: "المرأة الريفية التي لم تكتفِ بدورها كأم وزوجه وقيامها بالأعمال المنزلية، بل تقوم بأعمالها الخارجية خارج المنزل جنباً إلى جنب مع الرجل حيث أنها في أكثر الأحيان تفوقه في مهامه الإنتاجية حيث تشكل النساء الريفيات العاملات حوالي ثلاثة وأربعين بالمئة من القوة العاملة الزراعية حيث تعتمد غالبيتهن على المواد الطبيعية والزراعية وتربية الحيوانات لكسب عيشهن".

وفي ختام الندوة فتح باب النقاش أمام المشاركين حيث توصل المشاركون إلى جملة من المخرجات منها:

تعزيز قدرات النساء والفتيات على المستوى الاقتصادي والاجتماعي وتمكينهن من المعارف والمهارات المتعلقة بمتطلبات القطاع الزراعي والمشروعات الحرفية.

دعم المهارات المعرفية للمزارعات

تشجيع المبادرات والأفكار التي تتيح غذاء آمناً وصحياً للأسرة

تبني القيادات النسائية المتميزة على المستوى المحلي

(ع أ/ك)

ANHA