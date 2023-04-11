التحضير لعقد المؤتمر الخامس للإدارة الذاتية في شنكال

من المزمع أن يعقد مجلس الادارة الذاتية الديمقراطية في شنكال مؤتمره الخامس في 15 نيسان الجاري ، وكجزء من الاستعدادات للمؤتمر تم انتخاب أعضاء المجلس العام في جميع المجالس، وصرح الأعضاء الذين تم انتخابهم للمجلس العام، لوكالة روج نيوز بأنهم سيردون على الهجمات والخطط على شنكال من خلال تنظيم القوى الشعبية من خلال هذا المؤتمر.

وأشار خيري علي الذي تم تعيينه ممثلاً عن مجمع كوهبل في مؤتمر مجلس شنكال، إلى الهجمات التي شنتها دولة الاحتلال التركي بالتعاون مع الحزب الديمقراطي الكردستاني PDK والهدف من هذه الهجمات بقوله: “يحاولون إبعاد الشعب عن الإدارة الذاتية، لكن هذه التهديدات والهجمات لن تجعل شعبنا يتراجع خطوة للوراء؛ ولأننا بنينا هذه المؤسسات والأقسام بتضحيات الشهداء سنواصل دربهم حتى النجاح”.

وصرح خيري علي بأنهم يعقدون هذا المؤتمر من أجل أن يكونوا قادرين على خدمة المجتمع بشكل أكبر وقال: “لقد تم انتخابنا من قبل أهالي مجمع غوهبل لعضوية المجلس، وسنواصل اتباع هذا المنهج الذي رسمه لنا الشهداء ونخدم شعبنا”.

“مؤامرات تستهدف الإدارة الذاتية”

كما صرح الرئيس المشترك لمجلس الشعب في مجمع كوهبل، عمر بارسو، أن أعداء المجتمع الإيزيدي يحيكون يومياً المؤامرات مع شركائهم ضد الادارة الذاتية في شنكال، وقال: “نحن نعلم أن العدو يسعى لتدميرنا وفي الوقت الذي نعمل على عقد مؤتمرنا يحاول العدو استهداف قادتنا لكي ينهي كل ما يتعلق بالحكومة الذاتية، لكننا وعدنا بأن نعمل على حفظ إنجازاتنا حتى النهاية ونرد على العدو من خلال تنظيم شعبنا”.

“عقد المؤتمر رد على المؤامرات”

وأفاد عمر بارسو بأن قرار مؤتمر الإدارة الذاتية لشنكال يأتي رداً على الخطط المناهضة لنظام الادارة الذاتية، وتابع: “هذا المؤتمر رد على من يريدون تفاقم الوضع في شنكال، نحن نعلم أنهم الآن لا يعملون وفقًا لمصالح شعبنا، فهم يريدون السيطرة على شنكال بخطط مغلقة ومفتوحة، لكن شعبنا يعرف جيدًا أن العدو سيرحل وستبقى الإدارة الذاتية وقوات حمايتها”.

(سـ)