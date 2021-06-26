التحضير لانطلاق فعاليات مهرجان هاوار الغنائي في موسمه الثالث

بدأت حركة الثقافة والفن بالتحضيرات لمهرجان هاوار الثالث للقب أجمل صوت، حيث تعمل الحركة على تسجيل أسماء الراغبين بالمشاركة من خلال الجولات في الكومينات والمجالس وعلى كافة المؤسسات المدنية.

هذا ومن شروط المشاركة (أن يكون عمر المتسابق ما بين الـ 15- 35 عاماً، أن لا يكون من أعضاء حركة الثقافة أو الهلال الذهبي، لم يسبق وأن شارك في المواسم السابقة من هاوار).

العضو في اللجنة التحضيرية لمهرجان هاوار، نيازي سيدو قال "أقمنا مهرجان هاوار الأول والثاني سابقاً بمدينة عفرين في عامي (2015-2016)، لكن بعد هجرتنا من مدينة عفرين إلى مقاطعة الشهباء، أحيينا عدة مهرجانات ومنها (ميتان، ليلون، سما)، لكننا لم نعمل على مهرجان هاوار".

وأضاف سيدو " تم التنسيق بين حركة الثقافة لمقاطعة الشهباء ومدينة حلب، فشكلنا مجموعتين من هنا ومجموعة من حلب، لتأليف كتاب يحوي 100 أغنية تراثية كردية، سيتم عرضها خلال المهرجان".

وتابع سيدو "يتم تسجيل الأسماء بعد إجراء الاختبار من قبل لجنة التحكيم المكونة من 3 أشخاص تابعين لحركة الثقافة والفن، ليتم تأهيلهم فيما بعد إلى التدريبات التي ستبدأ في شهر أيلول/يوليو القادم وذلك في صالة ميتان بناحية أحداث، كما سيتم تحضير الفرق الموسيقية والديكور وكافة الأمور التجهيزية الأخرى لمدة شهرين".

وأردف سيدو "إن المهرجان سيبدأ رسمياً في 7 تموز/نوفمبر القادم على مسرح مخيم برخدان بحضور لجان تحكيمية من خارج الشهباء".

واختتم سيدو حديثه قائلاً "هذه فرصة لكل الفئات الشابة فهي وسيلة لنتعرف على فنانين جدد منغلقين عن موهبتهم بسبب الظروف العصيبة التي يمر بها أهالي عفرين في مقاطعة الشهباء".

وكان مهرجان هاوار بموسمه الأول انطلق تحت شعار “الثقافة في كل بيت” وربيع جديد” في 28 تموز 2015 في صالة هيئة الثقافة والفن بمركز مقاطعة عفرين.

(سـ)

ANHA