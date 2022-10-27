الثالث خلال أقل من أسبوع.. غارات إسرائيلية على مواقع بمحيط دمشق

وذكر مصدر عسكري لوكالة تابعة لحكومة دمشق أنه حوالي الساعة 00.30 من فجر اليوم الخميس، استهدفت غارات إسرائيلية بعض النقاط في محيط مدينة دمشق.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الضربات الإسرائيلية في الاستهداف الأخير، استهدفت مستودعات للسلاح والذخيرة ومقرات للجماعات التابعة لإيران في محيط منطقة مطار دمشق الدولي على بعد بضع كيلومترات منه، حيث بلغ تعداد الضربات 6".

واستهدفت 4 من هذه الغارات مستودعات ومواقع للجماعات الإيرانية و"حزب الله اللبناني" ضمن منطقة مزارع غربي مطار دمشق، و2 جنوب غربي المطار".

وتسبب الاستهداف الـ 28 منذ مطلع العام والثالث خلال أقل من أسبوع، بمقتل 4 من العاملين مع "حزب الله اللبناني" بينهم 1 على الأقل من الجنسية السورية، بالإضافة لتدمير مستودعات سلاح وذخائر تابعة للجماعات الإيرانية.

ووفقاً للمرصد فإن الضربات الإسرائيلية سواء الصاروخية أو الجوية أسفرت منذ مطلع العام عن إصابة وتدمير نحو 81 هدفاً ما بين مبانٍ ومستودعات للأسلحة والذخائر ومقرات ومراكز وآليات.

وتسببت تلك الضربات بمقتل 62 من العسكريين بالإضافة لإصابة 75 آخرين منهم بجراح متفاوتة.

فيما توزعت الاستهدافات على الشكل التالي: 17 استهداف لدمشق وريفها، و5 للقنيطرة و3 لحماة، و2 لطرطوس، و2 لحلب.

(د ع)