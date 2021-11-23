التحالف: تدمير مواقع سرية للصواريخ الباليستية في صنعاء

وأعلن التحالف العربي الذي تقوده السعودية دعماً للحكومة اليمنية، فجر الثلاثاء، أنه نفذ ضربات جوية استهدفت مواقع سرية للصواريخ الباليستية في صنعاء، مؤكداً تدمير هدف كبير للصواريخ الباليستية بحي ذهبان، وقد أظهر مقطع متداول الانفجارات التي تلت ضربات التحالف لمواقع تخزين الصواريخ الباليستية الحوثية في صنعاء، وفق ما نقلته شبكة العربية.

وكان التحالف قد أعلن بدء تنفيذ ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء، طالباً من المدنيين عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة.

وكانت جماعة "أنصار الله" الحوثية قد قالت، السبت الماضي، إنها أطلقت 14 طائرة مُسيرة على عدة مدن سعودية واستهدفت منشآت تابعة لشركة أرامكو السعودية في جدة.

(د ع)